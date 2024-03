Manises aprova una moció contra l’ampliació de l’aeroport

Davant les declaracions de Mazón a Fitur, l’equip de govern es posiciona formalment en contra de l’ampliació amb una moció al ple municipal

L’Ajuntament de Manises ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern, format per PSPV-PSOE (5), APM-Compromís (4), Podem (1) i el vot de qualitat de l’alcalde, i els vots en contra del Partit Popular (6) i Vox (4), en la sessió ordinària del ple de febrer del 2024, una moció contra l’ampliació de l’aeroport de Manises pels efectes negatius que suposaria sobre la salut i el benestar del veïnat, així com per a exigir mesures de compensació.

El document ratifica el rebuig del govern municipal a l’ampliació de l’aeroport de Manises, davant les declaracions del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el passat mes de gener a Fitur, on va expressar públicament la seua voluntad política d’ampliar l’aeroport.

La moció també insta AENA al fet que elimine els vols nocturns, per a garantir el descans dels manisers i maniseres i del veïnat de les localitats dels voltants. I, a més, contempla l’establiment d’una taxa aeroportuària no inferior a un euro per passatger que hauria d’ingressar l’Ajuntament de Manises, per a executar les inversions necessàries per a pal·liar els problemes ocasionats per l’aeròdrom.

Una mostra de les externalitats que ocasiona l’aeroport és l’índex de la qualitat de l’aire de Manises oferit pel Ministeri de Transició Ecològica, el qual qualifica com a desfavorable a causa del PM2.5 (el pitjor contaminant de la categoria). El Ministeri mateix informa que aquesta partícula té efectes negatius sobre la salut i el benestar de la població.

Per altra banda, l’aeroport de Manises suposa una barrera física per al desenvolupament del municipi, al mateix temps que limita l’activitat econòmica dels polígons propers i té un impacte en el territori. Les instal·lacions de la base aeroportuària, que ocupen un 17,76 % del terme municipal de Manises, i els condicionants imposats per navegació aèria fan impossible el creixement de l’activitat de la localitat, la qual cosa suposa un greuge comparatiu amb altres localitats.

Tot i que l’aeroport de Manises ha acollit més de nou milions de passatgers durant el 2023, dada que representa un increment del 22,6% respecte a l’any 2022, els ingressos que genera l’activitat aeroportuària resulten insuficients per a fer front a totes les externalitats mediambientals, territorials i sobre la salut i el benestar de la ciutadania.

La contaminació atmosfèrica i acústica que habitualment genera una infraestructura d’aquestes característiques s’agreujaria amb una ampliació de l’aeroport. La contaminació atmosfèrica incrementa les possibilitats de malalties respiratòries i cancerígenes, entre d’altres patologies. La contaminació acústica pot accelerar el pols, augmentar la pressió arterial i el deteriorament cognitiu, a més de produir mal de cap i trastorns de la son.

En consonància amb la lluita contra el canvi climàtic i l’avanç cap a la transició ecològica, l’equip de govern de Manises, conscient del potencial turístic de la Comunitat Valenciana, reivindica un model sostenible, respectuós amb el medi ambient, inclusiu i saludable.

A més, es proposa que s’establisquen, per una banda, ajudes econòmiques per a poder pal·liar i fer front a les conseqüències mediambientals i, per l’altra, d’altres contribucions per a compensar la limitació de les possibilitats de creixement econòmic de Manises per l’impacte que genera l’aeroport sobre el territori.

Es demana també que s’introduïsquen dins del mapa d’incidència acústica les maniobres d’apropament a la terminal i a la pista, a més d’instar AENA al fet que instal·le pantalles acústiques transparents i d’altura no inferior a cinc metres en tot el perímetre que dona al nucli urbà de Manises, tant en zona residencial com industrial, amb la finalitat de combatre els efectes sobre la població que té la contaminació acústica produïda pels avions. Finalment, se sol·licita que es valore la possibilitat d’un nou aeroport fora del terme municipal de Manises.