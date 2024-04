Manises celebra la Setmana de les Lletres 2024

• La XX edició de la Fira del Llibre tindrà lloc el diumenge 28 d’abril a la plaça de Rafael Atard

• La lectura pública, que serà divendres 26, inclourà un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés

Manises acollirà la Setmana de les Lletres 2024 del dilluns 22 d’abril fins al diumenge 28 d’abril. Dia que se celebrarà la XX edició de la Fira del Llibre. Que tindrà lloc a la plaça de Rafael Atard, per a tancar set dies replets de cultura. Amb presentacions de llibres, lectures públiques, contacontes, teatre i moltes més activitats.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha destacat que “amb la Setmana de les Lletres 2024. Donem l’oportunitat a la ciutadania d’endinsar-se en la cultura i de conéixer de primera mà la nostra literatura, gràcies a les biblioteques del nostre municipi”. Per això, Morant ha animat “a tots els manisers i maniseres a participar en les activitats que s’han organitzat al voltant del Dia del Llibre i la Lectura Pública. Amb especial commemoració al poeta Vicent Andrés Estellés”.

La XXII edició de la Lectura Pública se celebrarà el divendres 26 d’abril. Al claustre de la Casa de Cultura de Manises. Amb la recitació de fragments de l’obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, a les 17.30 hores. Posteriorment, al voltant de les 18.30 hores, es realitzarà la lectura de l’obra La vida contada a un nen del veïnat, de Vicent Andrés Estellés. Com a homenatge al centenari del naixement del famós poeta valencià.

XX edició de la Fira del Llibre

El diumenge 28 d’abril, de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores. La plaça de Rafael Atard de Manises acollirà la XX edició de la Fira del Llibre. A les 11 del matí s’inaugurarà oficialment amb una actuació musical a càrrec de l’S.M. l’Artística Manisense. Per a donar pas a una sèrie d’activitats culturals durant tot el dia. Al matí, Eva Andújar realitzarà el contacontes “Xino, Xano” i Kamikaze de Versos signarà el llibre El verso que nunca te di.

Per la vesprada, a les 18 hores, el públic assistent podrà gaudir de l’obra de teatre Cómo ser un superhéroe. Yo como de todo, de la compañía La Tourné teatro. Així com de la signatura del llibre El mundo de Myrla y el núcleo juvenil, de Montse Pinazo. A més, la cantant i compositora Verónica Romero, coneguda per ser concursant en la primera edició del programa musical Operación Triunfo l’any 2001. Estarà signant la seua novel·la Alma y el camino del despertar i realitzarà una actuació musical.

Els dies previs a aquestes dos fites culturals, dins de la programació de la Setmana de les Lletres de l’any 2024. Des de dilluns 22 fins a dijous 25 d’abril, es realitzaran diverses presentacions de llibres a la Casa de Cultura de Manises. Com ara Las reinas de Asia, de Lola Llatas, el dimarts 23, a les 19 hores, o Ciudad Cuarentena, de David Merino Lozano, el dimecres 24 d’abril, també a les 19 hores.