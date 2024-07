El dijous 18 de juliol, a les 19 hores, es repartiran gratuïtament peces de l’artesania local

Manises tancarà les seues festes amb una tradició única a tot el món, amb més de 120 anys d’arrelament, que es converteix en una celebració molt emotiva per a la ciutadania manisera.

Es tracta de la Cavalcada Internacional de la Ceràmica de Manises, un acte declarat d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana. Que enguany se celebrarà el dijous 18 de juliol. Vespra de la festivitat de les Santes Justa i Rufina, patrones de la ciutat i de la ceràmica.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manises, la Clavaria de les Santes Justa i Rufina desfilarà en carrosses engalanades per a l’ocasió, a partir de les 19 hores. Mentre obsequia amb vora 45.000 peces de l’artesania local manisera al veïnat i a les persones visitants. Qui podran eixir al carrer per a arreplegar una de les peces ceràmiques creades per les mans dels artesans i artesanes. Així com aquelles fabricades per empreses locals que mantenen una tradició de més de set segles d’història.

Durant el recorregut es repartiran tot tipus d’objectes ceràmics, com ara safates, tests, plats, gerres, bols, morters o tasses des de les carrosses. El plat de les Santes, amb la imatge de Justa i Rufina i la data de l’any de la festa, és la peça més cobejada per les persones assistents. Les més tradicionals són les conegudes com escuraeta, unes reproduccions a xicoteta escala d’una vaixella d’ús domèstic.

La Cavalcada Internacional de la Ceràmica de Manises començarà el seu recorregut a les 19 hores. A Molí de la Llum, a l’encreuament amb la plaça de Rafael Atard i el carrer Pintor Pinazo. La desfilada transitarà pel carrer Masia de la Cova i l’avinguda Blasco Ibáñez, fins a finalitzar l’acte.