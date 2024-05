Manises celebrarà una nova edició de ‘Ceràmica Oberta’

El 8 de juny hi haurà activitats i tallers gratuïts d’accés lliure per a tots els públics

Dissabte 8 de juny tindrà lloc l’esdeveniment ‘Ceràmica Oberta’ a Manises, una jornada en la qual la ceràmica i les i els ceramistes seran autèntics protagonistes de la ciutat de l’Horta Sud.

Amb aquesta activitat, Manises celebrarà la seua llarga trajectòria com un dels enclavaments més importants en la història de la ceràmica, a més, enguany coincidint amb la celebració del centenari del nomenament de Manises com a Ciutat Històrica i Laboriosa.

El regidor de Cultura i Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha manifestat que, “amb aquesta jornada, obrim les portes a la ciutadania local i a les persones visitants perquè puguen conéixer de prop la gran feina de les i els artesans de Manises i, a més, adquirir peces ceràmiques úniques, la qual cosa permetrà contribuir a mantindre viva la flama de la nostra tradició centenària”.

‘Ceràmica Oberta’ és una jornada en la qual es realitzaran tallers, demostracions i visites al voltant del món ceràmic de Manises, unes activitats dirigides a tots els públics i d’accés gratuït i lliure, mentre hi haja places disponibles. Aquesta iniciativa té l’objectiu de mostrar i posar en valor l’activitat artesanal més coneguda de la localitat, així com facilitar la comercialització dels productes artístics dels professionals dels tallers ceràmics.

Durant aquesta jornada lúdica, que es desenvoluparà de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, el públic podrà visitar diferents tallers, fàbriques de ceràmica i la seu de l’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi, on es realitzaran demostracions amb diferents tècniques ceràmiques. Seran els artesans i artesanes mateix els qui mostren, tant a la població local com a les persones visitants, les seues habilitats que mantenen viva la tradició ceràmica manisera.

A més, hi haurà disponible un tren turístic que recorrerà part de la ciutat, la qual cosa permetrà acostar el públic als tallers ceràmics. Les parades estaran situades en l’edifici de la Policia Local, les estacions de metro Manises i Roses. L’activitat és gratuïta i d’accés lliure, fins a ocupar el total de places disponibles. Finalment, el passaport ceràmic permetrà a les persones participants de ‘Ceràmica Oberta’ obtindre beneficis únics per les compres realitzades eixe dia als i les ceramistes: se segellarà i es podrà canviar per productes exclusius, com ara davantals i peces úniques, que dependran del valor de les compres efectuades al llarg de la jornada.

TALLERS I ACTIVITATS

Procés d’elaboració del reflex daurat

Arturo Mora és l’únic taller que reprodueix la tècnica del reflex metàl·lic a Manises. Comptarà amb artistes convidats d’escultura, vidre, entre altres activitats culturals com la presentació de llibres.

Taller de pisa groga

Taller de ceràmica dedicat a l’elaboració de pisa groga per a l’alimentació, impartit per Ceràmiques Palanca. La seua peça estrela és el morter en ceràmica. Es podrà conéixer de prop el procés d’elaboració de la pisa groga i les persones assistents podran repassar en el torn.

Demostracions de torn i terrisseria

Drac Cerámic Manises està format per Conxa Arjona i David Sánchez. En el seu taller, es podrà gaudir de demostracions de torn i terrisseria amb l’artesania conceptual i les restauracions en ceràmica com a protagonistes.

Demostracions en viu de ceràmica d’autor

Taller del ceramista José Royo Alcaraz especialitzat en ceràmica tradicional amb estil del segle XVIII (alfabeguers, oficis, pitxers…) i productes ceràmics d’autor. L’artesà realitzarà demostracions en viu del seu particular ús de la ceràmica.

Explicació sobre pastes ceràmiques

Les instal·lacions de la fàbrica de Vicente Díez s’obrin per a oferir una detallada explicació de la fabricació de pastes ceràmiques, podent conèixer de primera mà els productes d’esta empresa, referent internacional en la fabricació i distribució de pastes ceràmiques i argiles per al sector artesà i tauleller.

Taller de ceràmica contemporània

Taller de ceràmica contemporània gestionat per una artesana. El taller obri les seues portes amb l’activitat complementària de taller de modelatge ceràmic impartit per la pròpia ceramista. Realitzat per Aliar-te Ceràmica.

Taller d’amulets, taller de modelatge en fang i rakú amb microones

L’Associació Nacional de Professionals en Ceràmica (ANPEC) participaran amb diversos tallers i demostracions, entre les quals es trobarà la ceramista Montse Llanas.

Exposició de Maribel Martínez

L’artesana Maribel Martínez obrirà les portes del seu taller on tindrà exposades les seues peces i treballs perquè es puguen admirar en un entorn únic.

Activitats de l’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi

Durant la jornada, les persones visitants podran conéixer el Centre de Servicis i Promoció de la Ceràmica Valenciana, seu de l’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi, on estan programats diferents tallers creats especialment per a ‘Ceràmica Oberta’: