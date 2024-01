Manises es prepara per a la visita dels Reis d’Orient

La comitiva de Ses Majestats estarà formada per prop de 400 persones de diversos col·lectius i entitats del municipi

El pròxim divendres 5 de gener, els Reis d’Orient visitaran Manises. Per a portar alegria i il·lusió a tots els xiquets i totes les xiquetes de la ciutat amb la tradicional cavalcada reial.

Està previst que, a les 17 hores, Ses Majestats d’Orient arriben a l’estació de Metro Salt de l’Aigua. Per a posteriorment fer un recorregut per la localitat de l’Horta Sud. Que partirà del carrer València i continuarà pel carrer Mestre Guillem, avinguda Blasco Ibáñez i Masia de la Cova. Després, passaran pel carrer Rodrigo Botet fins a la plaça Rafael Atard. On tindrà lloc la recepció oficial perquè les i els més menuts berenen. Arrepleguen un detall de les mans dels Reis d’Orient i es facen una foto amb Melcior, Gaspar i Baltasar.

Segons les paraules de la regidora de Festes de l’Ajuntament de Manises, Clara Arnal. «Des de la Regidoria de Festes s’ha fet un gran esforç de coordinació i organització. Perquè aquest esdeveniment multitudinari siga una realitat i Ses Majestats d’Orient puguen donar un detall a cada xiquet i xiqueta de Manises». «Vull agrair la implicació desinteressada de totes les persones, col·lectius i entitats que fan possible aquesta cavalcada de Reis», ha remarcat Arnal.

La comitiva dels Reis d’Orient estarà formada per prop de 400 persones de la ciutat. Que, al ritme de la música, ompliran d’ambient festiu els carrers i places de Manises. A més dels diferents grups d’animació que formen part d’aquest esdeveniment. Que s’espera multitudinari, un emissari reial anunciarà l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a Manises.

En la cavalcada de Reis 2024 col·laboren el grup Dansa i Rondalla Repicó, el taller de teatre de Casa Cultura. El grup de tallers de dolçaina i la ludoteca municipal En Marcha, així com les associacions M’Anime, Compartimos Sonrisas i Virgen de la Cabeza. També hi participaran les comparses Maseros, Bucaneros, Castellans, Cruzados Templarios i Almoravides, a més de la Capitana Mora i la Capitana Cristiana de l’any 2023.

Pel que fa al món faller, el grup de ‘playbacks’ de Junta Local Fallera estarà present a la cavalcada reial. Junt amb les Falleres Majors i els presidents infantils de les comissions, així com les Falleres Majors de Manises 2024. Membres de les falles Llum i Soroll i El Carme també hi apareixeran en l’animació de la cercavila.

Per altra banda, també hi contribueixen a la cavalcada de Reis 2024 el Consell Local d’Infància i Adolescència de Manises (CLIAM). Els centres juvenils Sant Francesc i Manises Jove, Juniors Creu en Sol, la Societat Independent Musical (SIM), la Societat Musical L’Artística Manisense, el Club de Patinatge de Manises, el Club Gimnàstica Rítmica, BSC Soul Dance Club, l’Acadèmia Bravo, Esplai Natura Manises i Fundación Trilema Manises El Carmen.