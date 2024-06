La mostra amb les obres seleccionades estarà oberta al públic fins al 13 de setembre a la sala d’exposicions dels Filtres

Manises celebrarà aquest divendres l’acte d’inauguració de la XVI Biennal Internacional de Ceràmica de Manises (BICM) 2024

Manises celebrarà aquest divendres l’acte d’inauguració de la XVI Biennal Internacional de Ceràmica de Manises (BICM) 2024. Al parc dels Filtres, i s’entregaran els premis d’aquest prestigiós concurs d’àmbit internacional, que reconeixen el valor de l’art de la ceràmica i convergeixen aquesta tradició centenària amb les infinites possibilitats de l’avantguarda d’aquesta disciplina.

El regidor de Cultura i Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, assegura que “la XVI Biennal Internacional de Ceràmica de Manises és una mostra de gran importància per a la nostra localitat, sobretot ara com a Ciutat Creativa de la Unesco, perquè ens proporciona una visió actual de la ceràmica, amb les aportacions i les propostes de les i els artistes que volen usar el material ceràmic com a eina de treball i creativitat al seu art contemporani”.

“La BICM també és important perquè atorguem un premi que poques biennals de ceràmica tenen, que és el guardó de disseny de producte ceràmic, el qual hem anat consolidant any rere any, per a atorgar el prestigi que es mereix aquest tipus de producte utilitari elaborat amb ceràmica”, afegeix Morant.

En la modalitat de ceràmica artística, el primer premi ‘Ciutat de Manises’, dotat amb 8.000 euros (en 2022 era de 5.000 €), recau en l’obra Sin título, de Juan Ortí (Espanya). El segon premi ‘Ciutat de Manises’, amb un valor de 4.000 euros (3.000 € en l’edició anterior), és per a la peça Saint Alien, de Yuriy Musatov (Ucraïna).

En la mateixa categoria, la creació La Preciosa, d’Aitana Rodríguez Alabalejo (Espanya), obté el premi ‘Ciutat de Vénissieux’ per a menors de 35 anys, amb una dotació econòmica de 1.800 euros. El premi ‘Fundació Museu de Montelupo’, que correspon a una residència artística en aquesta ciutat agermanada amb Manises, va destinat a Estourbir or not estourbir, de Fabienne Withofs (Bèlgica).

A més, el jurat decideix atorgar tres mencions d’honor a les obres: Agregación Iterativa, de Javier Perandones (Espanya); Flying Objects, de Velimir Vukicevic (Sèrbia), i Metamorphosis, d’Anca Dragu (Romania).

Pel que fa a la modalitat de disseny de producte ceràmic, es lliurarà el premi ‘Ciutat de Manises’ en aquesta categoria, que passa dels 3.000 als 4.000 euros, que recau en el treball Lucerna, de Carlos Martínez Mediero (Espanya).

Aquestes obres, així com la resta de peces seleccionades (41 de la modalitat de ceràmica artística i 17 de disseny de producte), d’entre les 557 originals i inèdites elaborades amb materials ceràmics de 295 artistes de fins a 51 nacionalitats, formen part d’una exposició que estarà oberta des del 14 de juny fins al 13 de setembre a la sala d’exposicions dels Filtres. També s’elaborarà un catàleg amb motiu de la XVI Biennal de Ceràmica de Manises.

Durant aquests tres mesos també tindran lloc diferents activitats amb la ceràmica com a fil conductor, com ara conferències i taules redones, i dos exposicions de dos dels artistes guanyadors de l’edició anterior. Així, fins al 13 de setembre, la mostra Impostura, de Rafa Chacón, es podrà visitar a la sala MUMAF de l’Edifici El Arte; mentre que Bajo Perfil, d’Ubaldo Bal, estarà oberta al públic a la Casa de Cultura de Manises.