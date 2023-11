Manises inicia un taller per a millorar les relacions familiars

La formació, impartida per la cooperativa EMAFI, constarà de sis sessions a la Casa de Cultura, en el marc del programa COR-VIVIM

L’Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria de Serveis Socials, ha iniciat un taller per a millorar les relacions familiars. Que consisteix a oferir mecanismes per a desenvolupar habilitats socials que permeten augmentar la capacitat de comunicació entre els membres de la unitat de convivència.

L’objectiu de la formació, que es durà a terme fins a final d’enguany en el marc del programa ‘Escola de Famílies’ COR-VIVIM. És fomentar les relacions intrafamiliars sanes i afavorir la bona convivència. Mitjançant una metodologia participativa, dinàmica i cooperativa, en el taller es treballaran aspectes emocionals. L’escolta activa, estratègies de resolució de conflictes i de negociació, la capacitat d’assertivitat i empatia, la coparentalitat positiva i la promoció de valors igualitaris, entre altres.

El taller constarà de sis sessions, que es realitzaran a la Casa de Cultura de Manises, amb una periodicitat setmanal i dues hores de durada. Les classes seran impartides per professionals experts de la infància i l’adolescència que posseeixen una llarga experiència en aquest àmbit d’actuació. Malgrat haver-se iniciat ja, aquelles famílies interessades a participar-hi, poden contactar amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manises.

L’adhesió a aquesta iniciativa educativa impartida per la cooperativa EMAFI i finançada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. “Persegueix l’objectiu de continuar afavorint el benestar de les famílies oferint diferents eines i pautes que siguen d’utilitat per a les famílies i que faciliten les seues relacions personals”. Segons el Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manises, Juan Carlos Esteve.