Manises modernitza i digitalitza les escoles infantils per al nou curs

La Pinadeta, Gesmil i La Tarara posen en marxa l’aplicació mòbil ‘TokApp School’ per a facilitar la comunicació entre les famílies i el personal dels centres educatius municipals

L’Ajuntament de Manises, mitjançant la Regidoria d’Educació i Infància la de TIC i Transformació Digital, ha modernitzat i digitalitzat les escoles infantils municipals amb la implantació d’una aplicació per a dispositius mòbils que facilitarà la comunicació entre les famílies i els centres educatius, així com ha millorat les seues infraestructures amb la instal·lació d’aire condicionat, tendals i material informàtic.

La regidora d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Manises, Carmen Moreno, i el regidor de TIC i Transformació Digital, Jesús Borràs, han coincidit en afirmar que “amb la posada en marxa d’aquesta aplicació mòbil avancem cap a una educació moderna pròpia del segle XXI, adaptada als nous temps i a les noves necessitats de la ciutadania, per això, apostem per una digitalització capaç de facilitar la vida a les famílies maniseres, mitjançant una una comunicació més fluida amb les escoles infantils municipals”.

Les escoles infantils La Pinadeta, Gesmil i La Tarara posen en marxa el programari informàtic ‘TokApp School’, amb el qual s’ofereix una solució digital que connecta aquests centres escolars amb les seues respectives comunitats (famílies i personal docent) mitjançant una plataforma web i una aplicació mòbil intuïtiva i fàcil d’utilitzar. Amb aquest sistema nou, per exemple, les famílies dels xiquets i les xiquetes poden comunicar-se amb les educadores gràcies a la missatgeria instantània, així com poden rebre avisos i tutories directament als dispositius electrònics.

Altres funcions de ‘TokApp School’ són el registre de l’assistència a classe de l’alumnat, la participació en enquestes i votacions online, la gestió d’activitats escolars, el registre del menjador o la bústia d’incidències, entre d’altres.

Les educadores d’infantil de les tres escoletes han rebut formació específica per a l’ús d’aquesta aplicació, així com se’ls ha dotat de material informàtic, com ara tauletes, per a donar un pas endavant en matèria de digitalització, ja que així ho requereixen els nous hàbits, tendències i preferències de la ciutadania.

Millora de les instal·lacions

Paral·lelament, amb la intenció de millorar les dotacions de les escoles infantils municipals per a tindre un servei de major qualitat, l’Ajuntament de Manises ha instal·lat aire condicionat i nous sistemes de ventilació.

Aprofitant la pausa estival, també s’han reforçat els treballs de manteniment i reparació habituals, per exemple, amb la reposició de taulells trencats a l’escola infantil La Pinadeta o la rehabilitació del paviment de l’escoleta Gesmil, on, a més, es van col·locar tendals d’última generació fa escassos mesos.

Per altra banda, es preveu que el consistori maniser realitze una altra actuació per a millorar l’accés dels carros a Gesmil mitjançant la col·locació d’un camí de formigó imprés.