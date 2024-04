Manises participa en ‘Hola Ceràmica’ amb visites guiades i tallers

S’organitzen activitats junt amb l’AeCC amb motiu dels Dies Europeus de l’Artesania

L’esdeveniment ‘Hola Ceràmica’ se celebra en concurrència amb els Dies Europeus de l’Artesania

Manises participa en ‘Hola Ceràmica 2024’, un conjunt d’activitats organitzades per l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC). Durant els dies 4, 5, 6 i 7 d’abril amb motiu dels Dies Europeus de l’Artesania. Per a difondre la ceràmica al públic general de tot el país mitjançant accions presencials i en línia.

En concret, l’Ajuntament de Manises ha preparat, per a aquestes jornades. Recorreguts guiats pel Museu de Ceràmica de Manises, a més de tallers ceràmics gratuïts a les instal·lacions de l’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi.

L’esdeveniment ‘Hola Ceràmica’ se celebra en concurrència amb els Dies Europeus de l’Artesania. En aquesta edició davall el lema “Dits xicotets, mans expertes”. Un missatge perquè tots els consistoris organitzadors d’activitats les orienten especialment a la infància i al públic més jove.

Activitats en tot el país

En aquesta edició, un total de 14 municipis tenen activitats presencials, com ara jornades de portes obertes de tallers, museus i exposicions, a més de visites guiades, tallers infantils o demostracions tècniques. Junt amb Manises, les localitats amb activitats presencials són: Agost (Alacant), Alba de Tormes (Salamanca), Argentona (Barcelona), Arroyo de la Luz (Càceres), Bailén (Jaén), Esplugues de Llobregat (Barcelona), La Bisbal d’Empordà (Girona), La Galera (Tarragona), L’Alcora (Castelló), Muel (Saragossa), Navarrete (La Rioja), Sevilla i Gelves (Sevilla) i Talavera de la Reina (Toledo).

Per altra banda, Manises també participa en l’apartat d’activitat en línia. S’han presentat un total de 31 vídeos de Manises i altres municipis espanyols, com ara Argentona, Arroyo de la Luz, Navarrete, Buño-Malpica de Bergantiños (A Corunya), La Bisbal d’Empordà, Cardedeu (Barcelona) i València, que mostren diferents aspectes de la producció de la ceràmica o activitats vinculades com ara fires, festes i exposicions. Els vídeos es projectaran el dissabte durant tot el matí a través de YouTube.

Respecte a fotografies mostrant el treball de terrissaires, productes, festes, fires, exposicions i esdeveniments, s’han presentat 121 treballs que es publicaran a les xarxes socials de ‘Hola Ceràmica’, durant el cap de setmana. S’han rebut documents gràfics de Portillo (Valladolid), Quart i Breda (Girona), Totana (Murcia), La Rambla (Córdoba), Arroyo de la Luz i Argentona.