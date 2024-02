El ple de l’Ajuntament de Manises aprova un conveni de col·laboració amb UNICEF per a impulsar els drets de la infància i l’adolescència en l’àmbit local

L’Ajuntament de Manises ha aprovat per unanimitat, en la sessió del ple ordinari del mes de gener de 2024, la proposta per a la candidatura com a Ciutat Amiga de la Infància amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb UNICEF per a impulsar els drets de la infància i l’adolescència en l’àmbit local.

La regidora d’Educació i Infància, Carmen Moreno, ha assegurat que “des de l’Ajuntament de Manises estem treballant per a assolir el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància, ja que tenim la responsabilitat de garantir els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents, a més de vetlar per la no-discriminació, el màxim desenvolupament de la infància i el seu benestar, així com respectar els seus punts de vista”.

“Amb l’aprovació d’aquest conveni amb UNICEF, som localitat candidata a Ciutat Amiga de la Infància, però hem de demostrar avanços avaluables en matèria de drets de la infància, els quals aconseguirem perquè disposem de fòrums de participació com el Consell Local d’Infància i Adolescència de Manises (CLIAM) o el I Pla Municipal d’Infància i Adolescència de la ciutat de Manises, que es va aprovar l’any 2023″, ha afegit la regidora.

La signatura d’aquest conveni, tot i no garantir l’adhesió a la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància fins que UNICEF resolga la convocatòria de reconeixements de 2024, és un primer pas necessari per a posar en marxa iniciatives mesurables en les quals se situen els xiquets, les xiquetes i l’adolescència en el centre de les polítiques municipals, per a impulsar així transformacions i obtenir resultats concrets per a aquest sector de la població.

L’Ajuntament de Manises, mitjançant la Regidoria d’Educació i Infància, col·laborarà en campanyes de sensibilització impulsades per UNICEF, realitzarà accions divulgatives i formatives sobre la Convenció sobre els Drets de la Infància, així com promourà el programa d’educació en drets i ciutadania global. El consistori maniser, amb aquesta iniciativa, també es compromet a promoure programes d’acció per a i amb la infància i les seues famílies, a més de continuar amb les mesures del Pla Local d’Infància i Adolescència de la ciutat de Manises.

D’aquesta manera, Manises es converteix en candidata al reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, a més d’una oportunitat per a estendre les relacions amb la Fundació UNICEF Comité Espanyol, per a aconseguir la missió principal de la protecció i el desenvolupament de tota la infància, sense excloure ningú, mitjançant la promoció d’activitats que recolzen i permeten el compliment de la Convenció sobre els Drets de la Infància.