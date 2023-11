Manises sol·licita millores als tres centres de salut del municipi

L’alcalde i el regidor de Salut Pública de Manises es reuneixen amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat

L’alcalde de Manises, Javier Mansilla Bermejo, i el regidor de Salut Pública, Guillermo Martínez Miquel, s’han reunit aquest dimarts amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat, Pedro Manuel López Redondo, i personal tècnic del departament, per a sol·licitar reparacions per a solucionar les deficiències detectades per la plantilla i les persones usuàries de les instal·lacions del centre de salut de Manises, així com dels consultoris del Carmen i de Xiprerets.

Entre les incidències exposades, s’han destacat les goteres, els problemes en l’aire acondicionat i la pintura del centre de salut de Manises, la qual cosa ocasiona un perjudici en la qualitat assistencial als pacients. També s’han comunicat els inconvenients d’humitats al local del consultori del Carmen, a més del clavegueram i el cablejat elèctric del consultori de Xiprerets.

Tant l’alcalde com el regidor de Salut Pública de Manises han coincidit a afirmar que “hem percebut bona sintonia amb el director general i el seu equip de la Conselleria de Sanitat, per a oferir alguna solució als problemes més immediats en les instal·lacions sanitàries de la nostra ciutat”. “També hem comunicat que valoren la necessitat de l’ampliació del centre de salut del carrer Peset Aleixandre”, han afegit.