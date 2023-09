Manoli Egea, escolllida per majoria absoluta com a nova presidenta de la mancomunitat de la Ribera Baixa

La socialista Manoli Egea és la nova presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Dissabte passat, Manoli Egea, que és regidora de Turisme, Comerç i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca, va ser escollita per majoria absoluta.

Dels 22 membres en dret a vot, van assistir 19, Egea va rebre quinze vots a favor i quatre en blanc. Amb el mateix resultat han estat elegits, 1 vicepresidència per Oscar Navarro de E.U. Polinyà i una segona vicepresidència que serà compartida dos anys per Amparo Giner, d’Units per Benicull i dos anys per Mentxu Balaguer de compromís Corbera.