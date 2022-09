El Gremi Artesà de Sastres i Modistes CV, que distingeix cada any amb el seu Premi Agulla Brillant a una personalitat del món de la costura i el disseny de moda, fa pública la concessió d’aquest guardó a través del seu Mestre Major, Fran Tochena, que serà entregat oficialment el 6 d’octubre a València.

En aquesta la seua desena edició, la Junta de Govern del Gremi ha resolt concedir el Premi al creador alacantí Manuel Fernández, per la seua trajectòria i la seua aposta decidida per la moda i la sostenibilitat.

En reconeixement a la seua labor, el dissenyador Manuel Fernández rebrà en un sopar de gala a l’hotel OnlyYOU el preuat guardó de l’Agulla Brillant, disseny original de Guillermo Martorell, de la signatura Set Jewels Gallery, qui aborda la creació d’una espectacular ‘agulla’ d’inspiració i homenatge a l’ofici de la costura artesana que posa en valor el treball dels i les modistes, implementant també trets de la filosofia amb la qual realitzen les seues creacions en alta joieria.

Anteriors guardonats amb el Premi Agulla Brillant han sigut els creadors Elio Berhanyer, Francis Montesinos, Lorenzo Caprile, Enrique Lodares, Juan Andrés Mompó, Roberto Diz, Luis M. Rocamora, Juan Vidal i Amparo Chordá.

D’altra banda, quant a les pròximes activitats, l’equip de direcció del Gremi es troba ultimant els detalls de la seua participació en el certamen Festa i Noces 2022 (que tindrà lloc en Fira València del 21 al 23 d’octubre), i també, al costat del Comité de Moda, preparen la pròxima edició de la passarel·la de la VII Setmana de la Costura (que es desenvoluparà a València a mitjan novembre).

Manuel Fernández, bio

Nascut en 1962, Manuel Fernández passa la seua joventut a Benidorm i marxa a Barcelona on realitza Estudis Superiors de Disseny de Moda i de Patronatge Industrial a l’Escola Guerrer en 1983, ampliant-los després a l’Escola de Catalina de Llopis de Madrid.

En 1985 crea la marca Traços i desfila en la Passarel·la Gaudí al costat de Josep Font i altres coneguts dissenyadors, destacant sempre per la seua actitud avantguardista i el sentit de l’humor de les seues posades en escena.



El cinema i les estreles dels 50 i 60 han sigut font d’inspiració inesgotable, sent nominat en 1987 i 1988 per al premi Cristóbal Balenciaga.



Després de llançar en 1990 Happy Furs, una col·lecció completa de pells reciclades, en el 92 es trasllada a Madrid creant una signatura de vestuari de cinema i televisió. Des d’allí presenta les seues col·leccions en la Passarel·la Cibeles o el Cercle de Belles arts, entre altres.

De 2000 a 2005 continua la seua carrera als EUA participant en la Nova York Fashion Week, sent el primer dissenyador Español amb nom propi a desfilar en aquesta passarel·la.



Entre Nova York i València comença a forjar el projecte en el qual es troba immers en l’actualitat: Fashion Art Institute, una experiència molt personal atret per la fusió de l’art i la moda, aconseguint que artistes plàstics de prestigi mundial com Valdés, Úrculo, Genovés, Grimanesa Amorós o Trujillo participen en una col·lecció de vestits llenç, dissenyats per ell.

La primera exposició es va fer a Buenos Aires amb un rotund èxit que va atraure a més de 300.000 visitants. En l’actualitat, el projecte ha recorregut més de 30 museus i compta amb més de 300 artistes, l’última exposició s’ha presentat al Japó creant una itinerància 2022-23: Kobe, Tòquio, Kyoto, Osaka.

Una altra de les seues innovadores fórmules ha sigut enriquir el sector de la moda i la formació a través de tallers de costura, reciclatge i art, en els quals ha treballat, sobretot, amb col·lectius en risc d’exclusió social. Des de l’any 2012 ha impartit tallers per a víctimes del tràfic, preses, col·lectius de dones gitanes, a Espanya i tota Llatinoamèrica, i ha col·laborat i col·labora amb més de 20 ONG. El seu objectiu? Revertir les seues dècades d’experiència i compromís amb la moda i l’art en sostenibilitat i responsabilitat social.