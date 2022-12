Marala s’endú els guardons al millor disc de música tradicional i popular i al millor disc

‘Capfico’, de Clara Andrés, guanya el premi al millor disc de cançó d’autor i al millor disseny, per a Jaume Marco y Ana Roussel

Xavi Sarrià ha resultat guanyador al millor disc de fusió i mestissatge per ‘Causa’ i a la millor cançó per ‘No s’apaguen les estreles’

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha organitzat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, els V Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que s’han lliurat al Teatre Principal de València en una cerimònia retransmesa per À Punt.

A l’acte han assistit la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, i representants de diverses institucions valencianes.

El lliurament de guardons ha transcorregut en una cerimònia en què la música ha sigut la conductora principal, amb un eix argumental molt relacionat amb els guardonats amb el premi d’honor que atorga Cultura de la Generalitat: les sales de concerts en directe.

Parelles artístiques com la soprano Èlia Casanova i Carles Dénia; Laura Esparza i el cantant de Smoking Souls, Carles Caselles; Mireia Vives y Toni de l’Hostal; i Monty Peiró i Vera Carrión del grup Mafalda han interpretat versions d’altres artistes amb el teló de fons de la banda NIU, integrada per Tere Núñez, Eva Català i Lucía Zambudio, i amb Marina Alcantud com a directora musical.

Tal com es va anunciar fa alguns dies, el premi d’honor que atorga Cultura de la Generalitat l’ha rebut l’Associació Valenciana de Sales de Música en Directe, En Viu, que ha lliurat la consellera Raquel Tamarit al seu president, Fran Bordonado.

Amb aquest premi es reconeix la tasca que porten a terme les sales de música en directe del nostre territori, que són espais de confluència de públic i acullen concerts de projectes emergents i també de consolidats.

Guardonades i guardonats 2022

S’han lliurat els guardons per a 18 categories, que han tingut 60 nominacions en total, 4 per categoria. A més, tots els nominats en les categories d’àlbum eren directament finalistes en les categories de millor disc i millor cançó, i també eren candidats a rebre els vots populars per al premi del públic.

Els grans protagonistes de la vetlada han sigut el trio Marala, amb la presència de Sandra Monfort, que s’han endut els guardons al millor disc de música tradicional i popular i al millor disc amb ‘Jota de morir’.

Xavi Sarrià també ha aconseguit dos guardons: al millor disc de fusió i mestissatge per ‘Causa’ i a la millor cançó per ‘No s’apaguen les estreles’.

La cantautora d’Oliva Clara Andrés ha guanyat, amb el disc ‘Capfico’, el premi al millor disc de cançó d’autor i al millor disseny, pel treball del dissenyador gràfic Jaume Marco i la fotògrafa Ana Roussel.

Jimena Amarillo ha guanyat el guardó a l’artista o grup revelació per ‘Cómo decirte, mi amor’, mentre que l’alcoiana Neus Ferri ha sigut premiada amb el millor disc de pop pel seu àlbum ‘Llar’.

El guardó al millor disc de ‘rock’ l’han aconseguit els pegolins Smoking Souls que partien amb tres nominacions per ‘La cura’. El millor disc de música urbana ha sigut per a Jazzwoman i el seu disc ‘Atlantis’.

Screaming Pillows han guanyat el premi al millor disc de ‘jazz’ per ‘Screaming Pillows & The Liao Brass’. En la categoria de millor disc de música clàssica els guanyadors han sigut Identidade, per ‘Identidade’, i el premi al millor disc de música antiga i barroca, per a Amystis, per ‘De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance’.

El guanyador en la categoria de millor disc de clàssica contemporània i experimental ha sigut David Moliner per ‘Physical sound’. En l’apartat de música familiar, el millor disc de música per a famílies ha recaigut en Sedajazz per ‘Los cuentos de Sedajazz’.

Zoo ha recollit el guardó a la millor gira per ‘Llepolies 2022’, mentre que el premi al millor vídeo ha sigut per a Javi Polo, pel vídeo ‘Violets’, de Johnny B. Zero.

Per últim, el premi del públic, atorgat pel vot popular al web www.premissantos.com, ha sigut per a Noelia Llorens, ‘Titana’, pel disc ‘Titana’, que estava nominat al millor disc de música tradicional i popular. Aquest guardó l’ha lliurat Rosio Cano, guanyadora del concurs fet en xarxes socials per triar la persona que lliuraria el premi del públic.

Composició del jurat

El jurat dels V Premis Carles Santos encarregat de triar els guanyadors d’entre tots els finalistes sorgits de la primera fase ha estat compost per: Amparo Edo, compositora; Daniel Broncano, director del Festival de Música en Segura i gerent de l’Orquestra de Còrdova; Robert Brufau, director de l’Auditori de Barcelona; Arkaitz Villar, coordinador de Basque Music; Armand Llàcer, director de la fira Trovam; Carlos Mata, director executiu de Taste the Floor; Sonia Durán, gerent d’UFI; Montserrat Esquius, directora tècnica del Taller de Músics; Pachi Tapiz, crític a Tomajazz; Patricia Vila, script de pel·lícules d’Álex de la Iglesia; Montse Català, cap de cultura d’À Punt Notícies; Sonia Martínez, sotsdirectora de l’IVAM; Migue Martí, dissenyador gràfic; Marisa Gallén, presidenta de la València Capital del Disseny; Ferran Martí, cantant de Ramonets; Dàmaris Gelabert, cantant de música familiar; Jordi Fosas, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa; Montse Portús, directora executiva del Mercat de Música Viva de Vic, i Kin Martínez, president d’ES MÚSICA.