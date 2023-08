Mareny de Barraquetes vibra amb una setmana plena d’activitats estivals per a totes les edats

Una setmana de diversió: D’infables a disfresses i sopars populars

“Holi Beach”: Solidaritat i diversió a la platja aquest dissabte

El verano al Mareny de Barraquetes es presenta més animat que mai. L’Ajuntament, dins de la seva proposta d’activitats estivals, ha organitzat una sèrie d’events per a que tant grans com menuts gaudisquen de jornades plenes de diversió i entreteniment.

Els més menuts tenen una cita especial amb els inflables que l’Ajuntament ha disposat per a ells. A més, la vesprada es vesteix de màgia i color amb la possibilitat de desfilar disfressats dels seus personatges preferits, ballar al ritme de la música i, per suposat, gaudir de l’art de pintacares, que sempre acaba sent la part preferida de molts.

Les propostes no s’aturen aquí. La programació està pensada per a que cada dia tinga un atractiu diferent. Entre aquestes, els sopars populars prometen ser un lloc de trobada on veïns i visitants podran compartir i gaudir de la bona gastronomia local.

No obstant això, un dels esdeveniments més esperats és, sens dubte, la “Holi Beach” d’aquest dissabte. Una festa plena de colors a la platja que, més enllà de l’entreteniment, també té un costat solidari. Per a participar en aquesta explosió de color, tan sols es requereix portar dos quilos de menjar no perible. Una manera fantàstica d’unir diversió amb una bona causa, i per descomptat, amb moltes ganes de passar-ho bé.

Esperem que la setmana d’activitats proposades pel Mareny de Barraquetes aconsegueixi l’objectiu d’omplir els dies d’estiu d’emocions, rialles i moments inoblidables per a tota la comunitat.