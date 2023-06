Maria José Catalá acaba amb els ‘batejos civils’ impulsats per Ribó

L’Ajuntament de València acaba amb les cerimònies de benvinguda a la ciutadania. Deixar sense efecte l’acord per a la seua celebració. Ha sigut una de les principals mesures adoptades per govern del Partit Popular en la primera junta de govern local del nou consistori.

La Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2023 va acordar aprovar els tràmits per a la celebració d’este acte protocol·lari, que fins ara han sol·licitat set persones. Les persones que ja l’han sol·licitat no resultaran afectades per esta supressió.

La moció impulsora recull que “la cerimònia de benvinguda a la ciutadania és un acte formal o protocol·lari que manca d’efectes jurídics. Que comparteix lloc de celebració, calendari, així com mitjans materials i personals, amb els de les cerimònies de matrimonis civils. Estes sí amb plens efectes jurídics i celebrades en virtut de l’atribució de competències que el Codi Civil atorga als alcaldes o alcaldesses en el seu article 51”.

Un dels arguments que s’han esgrimit per a la seua eliminació és la falta de demanda entre els veïns de la ciutat.

Així, segons la moció impulsora, “es proposa iniciar processos de simplificació administrativa i eficiència en la utilització dels recursos públics”. Segons el text, “estes cerimònies de benvinguda a la ciutadania no són servicis de prestació obligatòria per part dels municipis. Es proposa a la Junta de Govern Local deixar sense efecte l’acord”.

Així i tot, l’acord preveu “mantindre la celebració de les cerimònies sol·licitades fins a la data del present acord. Amb la finalitat de garantir els compromisos adquirits i sobre la base dels principis de bona fe i confiança legítima recollits en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic”.