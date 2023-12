L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha assistit a la II Cimera Empresarial Eix Comunitat de Madrid – Comunitat Valenciana.

Organizada por Conexus en la que han participado el president de la Generalitat, Carlos Mazón; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida.

Catalá ha mostrat el suport de l’Ajuntament a l’ampliació nord del port de València. Ha afirmat que “esperem que la pressió empresarial i política tinga els seus fruits perquè no hi ha excusa per a bloquejar l’ampliació.

Està poc justificat que des de gener estiga l’expedient damunt de la taula del Consell de Ministres. Sense donar llum verda a un projecte que compta amb tots els informes de manera positiva i que només s’està bloquejant per una qüestió política”.

Per a l’alcaldessa, “el bloqueig està injustificat i, en eixe sentit, estem esperant que el Govern d’Espanya done llum verda per una raó, perquè no hi ha ningú que sostinga un argument de pes per a no fer-lo”, ha afegit.