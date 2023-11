La regidora de Cultura, Dolors Gimeno, destaca «el recorregut lector de Maria Rosario com exemple de les opcions que ofereix la biblioteca»

La regidora de Cultura de l‘Ajuntament de Catarroja, Dolors Gimeno, ha lliurat el reconeixement de ‘Trajectòria lectora’ a Maria Rosario Martínez Alcalá. Al voltant de la celebració del Dia del Llibre Valencià i l’aniversari de la creació de la Biblioteca Pública Municipal.

«És inspirador comprovar que la ciutadania de Catarroja aprecia i valora els serveis de la biblioteca. En el cas de Maria Rosario, reconeguem el seu recorregut lector. Que és paral·lel a les diferents ubicacions de la biblioteca, seent una usuària constant », explica la regidora Dolors Gimeno.

L‘acte s’ha celebrat a la Biblioteca, que fou inaugurada el 29 de novembre de 1956. La qual ha tingut diferents ubicacions al llarg del temps. Com la plaça de la Llotgeta, el carrer del Port, el Palau Vivanco i des de 2008 a la Casa de la Cultura. També dedicada a Enric valor des de 1998. Enguany, «s’han invertit 33.628 euros en l’adquisició de llibres. Per intentar cobrir totes les necessitats lectores del públic. Així com seguir en la millora de les instal·lacions», detalla la regidora de Cultura, Dolors Gimeno, acompanyada pel director de la biblioteca, Ramon Guillem

El reconeixement s’emmarca dintre de les celebracions al voltant del Dia del Llibre Valencià, coincidint la primera edició de Tirant lo Blanc, el 20 de novembre de 1490.