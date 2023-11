En l’últim ple ordinari, Marta Valero Gimeno es va reincorporar al Grup Municipal Compromís després de la renúncia a l’acta de regidora de Maria Pilar Asensio Margaix, qui va formar part del grup i de la corporació municipals un poc més de vint-i-quatre anys.

En les últimes eleccions municipals, Compromís va obtindré cinc actes de regidors i regidores. Marta Valero ocupava el lloc número sis de la llista electoral de Compromís i ja havia sigut regidora els últims 9 anys.

El Grup Municipal Compromís ha reincorporat com a regidora Marta Valero Gimeno després que al setembre la regidora Maria Pilar Asensio Margaix va renunciar a l’acta després de més de vint-i-quatre anys de dedicació en el càrrec al grup municipal, a la corporació i al poble de Meliana.

Com recorda Joan Orts, portaveu de Compromís per Meliana: “Marta Valero es reincorpora de nou al grup perquè ja ha sigut regidora els últims nou anys, els passats huit anys com a regidora de Serveis Socials i Majors en el govern municipal i, el primer any, quan a final del 2014 va substituir Vicent Ahuir Cardells qui, després de 20 anys com a regidor -sis coma a alcalde- va renunciar per malaltia”. En les últimes eleccions no va accedir a l’Ajuntament perquè Compromís va obtindre cinc regidores i regidors i ella ocupava el lloc número sis de la llista electoral.

De Marta Valero, el responsable valencianista destaca: “Al capdavant de les àrees de serveis socials i de majors els últims huit anys, cal reconéixer-li l’avanç tan important que s’ha produït en l’aplicació de les noves polítiques i els nous programes que han revolucionat l’àrea social en el desplegament de l’anomenada quarta pota de l’estat del benestar.” D’una banda, tota l’aplicació i el desplegament a Meliana de la nova legislació i normativa amb l’aplicació dels programes inclosos en els contractes programa firmats amb la Generalitat i la Diputació per a garantir els serveis socials bàsics i els diferents programes especialitzats, així com l’aplicació de la llei de la dependència. Això ha suposat una ampliació important dels recursos econòmics i dels recursos humans que s’hi destinen a l’àrea, que s’han triplicat i s’han especialitzat.

D’una altra banda, incideix el portaveu: “La regidora ha sigut impulsora de l’ampliació i la millora de les infraestructures socials del municipi que han convertit Meliana com un poble de referència en aquest sentit”. Així, s’ha remodelat l’antiga llar dels jubilats per a la seua conversió en centre integral de majors, on s’ha implementat una àmplia programació destinada a les persones majors. S’ha construït un centre de dia per a persones majors de referència municipal i comarcal molt ben valorat per tota la comunitat -també pel seu model constructiu sostenible, funcional i amable- i que està a punt de rebre les primeres persones usuàries. Finalment, també està en fase d’equipament el nou edifici que ha d’allotjar els serveis socials municipals ubicat al carrer Ramón y Cajal, que d’ací a final d’any es posarà en funcionament, i que inclou la vivenda de respir sol·licitada des de fa anys per l’Associació de Persones amb Diversitat Psíquica de l’Horta Nord (ASID).