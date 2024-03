Este divendres 8 de març Torrent celebra el Dia de la Dona

A les 15.30 hores se celebrarà una gran mascletá en Parc Central sota el patrocini d’FCC. De la mà de la pirotècnia Caballer FX, disparada per una dona

Torrent es prepara per al dia gran de la XXXVIII Setmana de la Dona. Una setmana en la qual s’està duent a terme un ampli programa d’activitats per a posar en valor la figura de la dona. Reflex de la il·lusió i dedicació que des de la Delegació de Dona de Torrent s’estan posant en pràctica.

Així doncs, este divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, tindrà lloc una jornada de convivència i trobada entre dones. Les activitats programades per a este dia donaran principi amb una concentració i marxa per la igualtat. En la qual participaran prop d’un miler de dones. La cita està prevista a les 12 hores en la plaça de la Unió Musical per a fer un recorregut fins a l’Àgora de Parc Central.

Com a colofó final a esta jornada, a les 15.30 hores se celebrarà una gran mascletá en Parc Central

Una vegada allí, de 13 a 17.30 hores tindran lloc les paelles per a qui haja adquirit prèviament el tiquet. Que al llarg d’esta setmana ha sigut esgotat a causa de l’alta implicació i participació. Un menjar que comptarà amb música en directe per a amenitzar el dia, de la mà del Trio Brillantina i Emilio Només. Com a colofó final a esta jornada, a les 15.30 hores se celebrarà una gran mascletá en Parc Central. Sota el patrocini d’FCC i de la mà de la pirotècnia Caballer FX, disparada per una dona: María José Lora Zamorano.

En paral·lel a estes activitats, el nou Espai Sant Gregori acull este cap de setmana la I Fira de Dones Emprenedores i Empresàries Artesanes, amb la qual es pretén donar visibilitat al treball artesà de les dones de Torrent. Es podrà visitar des d’este mateix divendres i es prolongarà fins al dissabte 9 de març. L’horari d’obertura serà d’11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. A més de venda de productes artesans, hi haurà demostracions i tallers, i l’entrada serà lliure.