El conseller ha anunciat la gratuïtat de menjador escolar i les beques màximes de Bono Infantil per a l’alumnat desplaçat ucraïnés

La Conselleria d’Educació dona atenció educativa a més de 1.900 escolars amb aquestes característiques en la Comunitat Valenciana

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha visitat el Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) La nostra Senyora del Rosari de Torrevella amb la finalitat de conéixer de primera mà l’atenció educativa i emocional a l’alumnat refugiat ucraïnés que s’escolaritza en aquest centre.

El responsable d’Educació de la Generalitat ha estat acompanyat per la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, i el director territorial de la Conselleria a les comarques d’Alacant, David Vento.

El conseller Vicent Marzà ha comentat que “el CEIP Verge del Rosari és un dels huit centres educatius de Torrevella on hem habilitat aules extraordinàries. En total, en aquesta localitat, portem escolaritzat ja almenys a 132 alumnes refugiats ucraïnesos. La Vega Baixa és una de les comarques on més menors han arribat. Per això hem activat les 11 unitats extraordinàries en tres col·legis i cinc instituts de Torrevella i quatre unitats més en col·legis i instituts de Guardamar del Segura. En total, a la Vega Baixa comptem hui dia amb 281 alumnes refugiats ucraïnesos escolaritzats”.

El CEIP Verge del Rosari compta ja aquesta setmana amb 31 alumnes d’aquestes característiques escolaritzats, tant en Infantil com en Primària. La Conselleria va activar quatre aules noves en aquest centre, dos en Infantil i dos en Primària, amb professorat extra i dotació de material, que se sumen a les aules ordinàries que compten amb places d’escolarització en els diferents cursos.

“La dinàmica d’acolliment educatiu i emocional del centre segueix unes pautes molt concretes perquè aquests xiquets i xiquetes es vagen adaptant a unes noves circumstàncies després del dur colp i el canvi brusc en les seues vides de la nit al dia: fugir de la seua terra a un altre país, deixar arrere a sers estimats i viure en una incertesa des de fa setmanes”, ha explicat el conseller Vicent Marzà.

Així mateix Marzà ha anunciat que “tot l’alumnat desplaçat ucraïnés que arriba al territori valencià tindrà garantit el menjador escolar gratuït i, en el tram de 0-3 anys, les ajudes màximes del Bo Infantil”.

En el CEIP Verge del Rosari s’ha activat una aula de benvinguda, que és el primer espai pel qual passa el nou alumnat. Serveix per a realitzar una primera adaptació amb una mestra de pedagogia terapèutica, l’orientadora de l’escola i una mare del centre d’origen ucraïnés. En aquest espai passen el seu primer dia de col·legi, la qual cosa permet que es puga fer una primera avaluació i una atenció personalitzada a cada alumne o alumna.

Més endavant l’alumnat ja s’incorpora a la seua aula de referència segons l’edat i el nivell educatiu. Seguint el protocol específic elaborat per la Conselleria d’Educació per a l’atenció de l’alumnat refugiat ucraïnés, el centre també ha mobilitzat a l’alumnat del centre d’origen ucraïnés i rus, que està ajudant als seus nous companys i companyes en la comunicació verbal. En aquest sentit, realitza mediació comunicativa a les aules i acompanyament en els horaris de pati per a mostrar-los el centre i on està cada espai.

Dispositiu valencià d’acompanyament educatiu i emocional

Segons el conseller Vicent Marzà, “el nostre dispositiu autonòmic d’acolliment educatiu i emocional d’alumnat ucraïnés ha facilitat que el sistema educatiu valencià estiga escolaritzant a més del 40% de l’alumnat refugiat ucraïnés que arriba a Espanya. Les dades més actualitzades d’escolarització indiquen que tenim més de 1.900 alumnes i alumnes refugiats escolaritzats i cada dia es van ampliant”.

El dispositiu d’accions específiques de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està en marxa des de principis de març i està enfocat a l’acolliment i escolarització de l’alumnat refugiat ucraïnés i a l’acompanyament a les seues famílies.

El professorat valencià compta amb un protocol específic d’acolliment en els centres educatius d’alumnat refugiat ucraïnés amb exemples pràctics: consultar ací

Així mateix, el professorat interessat està participant entre ahir i hui en unes jornades telemàtiques titulades ‘Compromís socioemocional amb les famílies procedents d’Ucraïna’ per a aprofundir en aquesta qüestió.

Pel que respecta a serveis de mediació lingüística, la Conselleria d’Educació té un espai web que inclou una guia bàsica de conversa perquè la puga utilitzar qualsevol institució, una base de persones voluntàries lingüístiques i recursos tecnològics de traducció. Es pot consultar en aquest enllaç: consultar ací.

Així mateix, i en col·laboració amb Creu Roja, el Departament de Política Lingüística envia a persones voluntàries de mediació lingüística als punts necessaris perquè les persones refugiades ucraïneses tinguen més facilitats en la realització de tràmits burocràtics.

A més, també s’està donant servei educatiu a les persones adultes que ho sol·liciten en centres educatius de Formació de Persones Adultes i la Conselleria ha habilitat grups extres de castellà i valencià per a estrangers a les escoles oficials d’idiomes de Torrevella i Alacant: cinc en el primer cas i quatre en el segon.

Dades d’escolarització en la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació està realitzant, en coordinació amb els consells escolars municipals, l’escolarització de població de menors ucraïnesos que arriben a diferents localitats valencianes.

La majoria de les i els nous escolars refugiats ucraïnesos s’escolaritzen en aules ordinàries dels centres educatius perquè es disposa de places. No obstant això, en les poblacions on es requereix, la Conselleria crea aules extraordinàries. Aquesta setmana hi ha actives 18 aules noves d’aquestes característiques a Torrevella, Guardamar del Segura, Sant Joan d’Alacant, Dénia i Vila-real.

En aquests moments, Educació de la Generalitat ja atén 1.917 escolars refugiats d’Ucraïna. Es tracta, d’una banda, de 1.746 menors que han arribat amb les seues famílies pels seus propis mitjans i que la Conselleria està escolaritzant en els centres educatius valencians de les localitats on són acollits; i, d’altra banda, 171 fills i filles de famílies que ja estan acollides en albergs de la Generalitat i que han arribat ací pels mitjans de cooperació humanitària institucional.

Per comarques, la major part d’aquest alumnat refugiat està escolaritzat en centres educatius d’Alacant, amb un total de 929. Els centres educatius de les comarques de València escolaritzen a 678 xiquets i xiquetes, i els de Castelló, a 139.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià