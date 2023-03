Massamagrell acull per huitena ocasió la carrera RunCáncer

La carrera i la marxa tindran lloc el 10 de setembre a les 10.00h

L’Associació Contra el Càncer València va presentar aquest 27 de febrer, a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia, la 9a edició del Circuit RunCáncer. L’alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports, Paco GómezJuntament amb la presidenta de l’Associació Local Contra el Càncer, Verónica Carrillo. Van acudir a l’acte en representació del municipi, que aquest 2023 acollirà per huitena vegada la doble prova de RunCáncer Massamagrell.

Circuit RunCáncer

“Massamagrell ha participat en el Circuit RunCáncer des de la seua segona edició i volem estar sempre presents en aquesta iniciativa que promou la solidaritat a través de l’esport. Per a guanyar-li la batalla a aquesta malaltia necessitem l’ajuda de tots i totes i per això el nostre municipi eixirà a córrer un any més el pròxim 10 de setembre”, va destacar l’alcalde.

“El diumenge 10 de setembre, a les 10 hores, Massamagrelll se sumarà a córrer contra el càncer a través d’una carrera i una marxa. Aquesta prova 100% solidària està inclosa dins del calendari de l’Associació Contra el Càncer València, que compta amb 100 proves i 12 carreres competitives repartides entre diferents municipis de la província”. Comenta la Presidenta de AECC Massamagrell, Verónica Carrillo.

La primera eixida tindrà lloc a Paterna el 26 de març i fins a desembre se succeiran les proves.

L’Associació Contra el Càncer, juntament amb la resta de les localitats, s’han proposat superar els 360.000 euros que van aconseguir recaptar l’edició passada. La qual va batre el rècord des que es va començar a dur a terme aquesta iniciativa. El president de l’Associació, Tomás Trénor, va destacar en la presentació que des de l’inici en 2015 s’havien recaptat més d’1.800.000 euros.

Les inscripcions i recollida de dorsals es podran realitzar pròximament a través de la web de RunCáncer: https://runcancer.com/calendario-2023/. Que s’anirà actualitzant conforme s’aproximen les dates de les diferents carreres. També de manera presencial a través de la seu de l’Associació Contra el Càncer. De les Juntes Locals d’aquesta o en els comerços col·laboradors de cada localitat, en aquest cas Massamagrell. Així mateix, el dorsal es podrà recollir el mateix dia de la prova en la zona d’eixida fins a 30 minuts abans de l’inici.

Des del municipi s’anima a tots els ciutadans joves i majors a participar en aquest esdeveniment,ant en la carrera com en la marxa solidària, per a unir forces en la lluita contra el càncer.