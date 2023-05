Massamagrell celebra el Dia d’Europa a Estrasburg

A través del projecte KeyToEu, una delegació del municipi s’ha desplaçat fins a la seu del parlament europeu a França

L’Ajuntament de Massamagrell ha acudit a les jornades europees que es realitzen a través del projecte KeyToEu, amb motiu del Dia d’Europa. Que se celebra aquest dimarts 9 de maig, i amb les quals finalitza aquest projecte 100% subvencionat amb Fons Europeus.



Les seus de Brussel·les, Estrasburg i Luxemburg han organitzat diverses activitats amb les quals celebrar aquest dia. Fins allí s’han desplaçat el regidor de Projectes Europeus, Edmundo Boria, i el tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Massamagrell.



Aquest dia es porta celebrant des de 1950 per a commemorar la signatura de la Declaració Schuman, amb la qual s’acordava la pau i la unitat d’Europa. En aquesta es declarava una nova visió de cooperació política amb la qual s’aconseguiria la pau entre les nacions europees.

El programa KeyToEu en el qual ha participat l’Ajuntament de Massamagrell, té com a objectiu la cooperació entre els diversos municipis europeus per a dur a terme la comprensió de la solidaritat i el paper dels més joves per al futur de la Unió Europea