Massamagrell celebra el V Campionat de Motocròs

Aquest campionat va acollir la tercera prova del Campionat de Motocròs de la Comunitat Valenciana

Diumenge 5 de juny de 2022, el V Motocròs de Massamagrell va acollir la tercera prova del Campionat Territorial de la Comunitat Valenciana, en una jornada que va començar a les 9 del matí en el circuit de motocròs del Barri de la Magdalena de la localitat.

El Club de Motocròs Barri de la Magdalena va ser l’encarregat d’organitzar aquesta cita al costat de la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana i la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Massamagrell.

Pilots de diferents clubs de la comunitat, i també de fora d’ella, es van desplaçar fins a aquest municipi de l’Horta Nord per a competir en diferents categories: MX 50, MX 65, MX 85, MX 125 i MX Aficionats, en les quals van quedar com classificats:

Categoria MX 50

1r Ginés Alacid

2n Javier Simón

3r Héctor Burillo

Categoria MX 65

1r Iñaki Tolosa Morales, de FMRM

2n Alex Gavarda Castellà, de Domenyo Off Road

3r José Rufete Baeza, de FMRM

Categoria MX 85

1r Ángel Martínez Más, de Domenyo Off Road

2n Rubén Contreras Sarabia, de MS Carreres

3r Raúl Iniesta Redón, de Endurocross Almenara

Categoria MX 125

1r Bruno Puerto García, de MS Carreres

2n Borja Caballero Bustillo, de FMRM

3r Jaume Ballester Fernández, de CM Andreu28

Categoria Open – MX Aficionats

1r Pedro José Alcazar Guerrero, de FMRM

2n Jonathan Giménez Alcaraz, de Off Road Novelda Riders

3r Rubén Piquer Rodríguez, de MX Bº Magdalena

L’alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports, Paco Gómez, va ser l’encarregat de fer lliurament dels trofeus al costat del president del Club de Motocròs del Barri de la Magdalena, Maxi Díaz Calero.

Gómez va aprofitar per a “felicitar a tots els classificats i donar les gràcies a la resta de pilots per formar part de la competició, i també al club per fomentar aquest esport i fer possible una nova jornada”.

Després del lliurament de medalles i trofeus, es va fer el lliurament dels diplomes del campionat de l’any passat, en el qual Yeray Díaz, pilot local del MX Bº Magdalena, va quedar subcampió de la categoria MX 50.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià