Massamagrell clausura amb èxit la 36a edició de la Campanya “Anem al Teatre”

La setmana passada, Massamagrell va ser escenari de la 36a edició de la campanya “Anem al Teatre”

Un esdeveniment anual que té com a objectiu fomentar l’interés per les arts escèniques entre l’alumnat i promoure hàbits d’oci saludables.

La campanya, secundada pel Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC) de la Diputació de València. Va celebrar amb èxit quatre representacions teatrals valorades en més de 6.100 euros.

El dimecres 24 d’abril, el Teatre del Centre Cultural va obrir les seues portes a l’obra “La zebra Camil·la”. De la companyia Tarannà Teatre, dirigida a tot l’alumnat d’infantil del municipi. L’obra, que presenta dues històries entrellaçades sobre l’amistat i xicotets accidents, es va dividir en dues sessions.

El dijous 25, l’espectacle “Clic!” de la companyia J.M. Gestió Teatral va capturar l’atenció de l’estudiantat de 1r a 4t de Primària i va abordar temes com el canvi climàtic a través dels records d’infància dels personatges Sara i Tomás. Destacant que els grans canvis comencen amb xicotets gestos.

“Quan no mira ningú” de Esclafit Teatre

La programació va continuar el divendres amb “Quan no mira ningú” de Esclafit Teatre. Una funció única per a estudiants de 5é i 6é de Primària que aborda les aventures i pors de Kento. Un xiquet de 10 anys, amb el suport de la seua amiga Noemí.

El dilluns 29 d’abril va concloure amb una funció especial per a l’alumnat de 2 anys del CEIP Bisbe Amigó. La companyia Mira Rosana va presentar “Violeta”, la història d’una gateta que aspira a ser una estrela de rock. Destacant la importància de perseguir els propis somnis.

José Manuel Palanca, regidor de Cultura, va expressar la seua satisfacció amb el desenvolupament de la campanya: “‘Anem al Teatre’ és una excel·lent oportunitat per als nostres joves d’experimentar i apreciar el teatre, i estem feliços de veure la resposta positiva per part de les nostres escoles a aquesta iniciativa”.

Amb esdeveniments com aquest, Massamagrell continua fomentant un entorn enriquidor per a la joventut, reafirmant la seua aposta per la cultura i l’educació. La pròxima edició de “Anem al Teatre” promet continuar sent un punt de referència cultural a la regió.