En aquesta ocasió es tracta del parc de la plaça La Tardor

La inversió que s’escometrà serà de 48.000 euros

L’Ajuntament de Massamagrell continua amb la renovació dels parcs infantils del municipi que va iniciar fa uns anys. Després de convertir en parcs inclusius el parc de Juan Celda, el de Botànic Cabanillas, el de la Plaça Europa, i el dels Jubilats del Barri de la Magdalena. Actualment s’està millorant el que està situat en la Plaça La Tardor.

De la mateixa manera que la resta, el parc de La Tardor també serà inclusiu. Perquè els xiquets i xiquetes que juguen allí disposen de diferents jocs adaptats a les seues capacitats i edats.

Les labors que s’estan executant són principalment la retirada dels elements existents i del mobiliari urbà. Així com del paviment, i la demolició dels pilars de bloc de formigó existents. En el seu lloc es col·locarà un sòl de cautxú i gespa artificial, amb nous bancs, gronxadors, balancines, i cartells i pals informatius.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, explica que “també s’ha procedit a la retirada de les oliveres d’aquest parc, ja que per les seues característiques no eren els més adequats per a la zona”. “Hem aprofitat per a recol·locar-los en la rotonda de l’avinguda Naquera”, aclareix.

“Els treballs que s’estan efectuant ens permetran gaudir d’una zona infantil més segura i alhora més atractiva per als nostres xicotets i xicotetes. A més, també s’instal·larà una font”, afig la regidora de Parcs i Jardins, Nina Sepúlveda.

Per a aquesta renovació l’Ajuntament ha destinat un total de 48.000 euros, que provenen de fons propis del romanent de tresoreria de 2022.