Els treballs d’aquesta segona fase s’estan realitzant en la Plaça Horta Nord, la Plaça Verge dels Desemparats, Avinguda Raval i la zona en la qual es troba la Residència Cantallops

Després d’iniciar els treballs de la primera fase al desembre de 2021 per a substituir l’arbratge de la zona del Raval -concretament als carrers José María Izquierdo Soro i Maestro Rodrigo i en la Plaça de la Sénia- per un altre més adequat. I al mateix temps reparar les zones alçades i afectades per l’arbratge. L’Ajuntament de Massamagrell està finalitzant ara la segona fase de la substitució d’arbres que alcen voreres i paviment.

Aquesta segona fase s’està desenvolupant en la zona del parc Horta Nord, la Plaça Verge dels Desemparats, en l’Avinguda Raval, i la zona en la qual es troba la Residència Cantallops.

Els treballs consisteixen en destoconar els arbres actuals i substituir-los per uns altres més adequats .Ja que les arrels de gran grandària han arribat a alçar l’asfalt de la carretera i el paviment de les voreres,. Cosa que dificulta el trànsit dels vehicles i vianants, fins i tot arribant a afectar a vegades, als habitatges confrontants.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, “invertim 48.000€ en aquesta actuació. Donant-li continuïtat a la primera fase realitzada l’any passat. Solucionant així un problema de fa anys, que tenen els veïns i veïnes d’aquest municipi que viuen en aqueixes zones. Ens consta que hi ha més zones afectades en el nostre municipi. Per la qual cosa enguany tornarem a dotar de consignació la partida pressupostària per a continuar amb les actuacions i acabar així amb aquest problema”.

“Després de talar, destoconar i retirar l’antic arbre, es repara la zona i es replanten arbres d’una altra espècie més adequada. Que no causen aquests problemes amb el pas dels anys”, comenta Nina Sepúlveda, regidora de Serveis Municipals.