Massamagrell continuarà la modernització de Polígon Bobalar

El Ple de l’Ajuntament ha ratificat, per unanimitat, la sol·licitud de subvenció a l’IVACE per a escometre les diferents actuacions valorades en 253.400 €

El Ple de l’Ajuntament de Massamagrell ha ratificat aquesta vesprada per unanimitat la sol·licitud d’ajudes. Per al projecte d’inversió de millora, modernització i dotació de serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. Amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Aquest projecte compta amb diferents línies d’actuació. D’una banda, la millora del transport públic i la mobilitat instal·lant un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. I també una marquesina a l’entorn del Carrer Oest.

Il·luminació en les zones mancades

A més, es pretén millorar la il·luminació en les zones mancades d’aquesta mitjançant mesures energètiques renovables i eficients. Instal·lant un enllumenat exterior led en la parcel·la destinada a l’ús esportiu, i també millorar la seguretat viària amb el reasfaltat de carrers i la reparació de voreres i paviments.

De la mateixa manera, es preveu la reparació d’algunes deficiències trobades en els hidrants de la zona, i la implantació de nous si fora necessari. Per a millorar així la seguretat en una situació d’emergència en cas d’incendi. A més, es pretén la millora de zones verdes amb la implantació de les mateixes sobre el viari de zones reconegudes com a biosaludables. Les quals es troben en desús per falta d’equipament.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, comenta que “amb les millores escomeses en el polígon iniciades en 2021, i que continuem en 2022 gràcies a les subvencions de l’IVACE, s’està millorant i modernitzant el polígon de Bobalar, i ara volem continuar corregint les deficiències actuals per a aconseguir les millores que permeten un major desenvolupament de l’activitat industrial”.



Tot el projecte està valorat en 253.400 €, a càrrec del pressupost de l’exercici 2023 de l’IVACE, i té com a objectiu millorar el desenvolupament de la indústria, augmentar la competitivitat de les empreses, reduir l’impacte mediambiental i el consum apostat per solucions més sostenibles i eficients.