Aquest dissabte es va celebrar l’acte en el qual es van reunir membres del cos de la Policia Local, i representants de la Guàrdia Civil i Protecció Civil del municipi.

Dissabte passat 3 de juny es va celebrar l’acte commemoratiu del Dia de la Policia Local. En l’Edifici de la Joventut de Massamagrell, on es va reivindicar la labor d’aquest cos de seguretat del municipi.



Els agents de la Policia Local de Massamagrell, acompanyats per membres de la Guàrdia Civil i Protecció Civil del municipi. Així com representants públics de l’ajuntament i familiars i amics dels i més homenatjats. Es van congregar en una jornada que va servir per a reconéixer i distingir les actuacions policials realitzades durant l’any 2022/2023.

Durant el transcurs del matí es va distingir i va condecorar a diversos dels agents presentes com a mostra d’agraïment i reconeixement del mèrit que han tingut les seues actuacions.

Massamagrell reconeix així el treball que han fet els seus agents en matèria de seguretat. Vigilància, intervencions policials i ordre públic, garantint així la seguretat ciutadana. També van ser reconeguts els membres de Protecció Civil i els responsables de la Guàrdia Civil de Massamagrell.