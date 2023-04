El municipi destaca com un dels més efectius amb un índex d’execució d’entre el 96% i 97%.

L’últim informe elaborat per la vicepresidència i Conselleria d’Igualtat al març. Ha reflectit que Massamagrell és un dels municipis que més ràpid tramita les ajudes a la dependència. De les localitats que tenen entre 10.000 i 20.000 habitants.

Massamagrell té un grau d’execució d’entre el 96% i 97%, situant-se com la província de València amb millor índex. Solament igualada en percentatge amb Benifaió, Benetússer, Alginet i Silla.

La Conselleria obté aquestes dades tenint en compte diversos paràmetres: que els serveis municipals registren i graven les sol·licituds en l’aplicació corresponent en el mateix mes que han sigut presentades; que els informes socials i valoracions estiguen realitzats dins dels tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud, i que compten amb un percentatge d’execució superior al 95%.

Superar aquest percentatge, com ha aconseguit Massamagrell, suposa rebre la qualificació de ‘excel·lència’ en l’atenció a la dependència. A través d’aquestes ajudes se sostenen un gran nombre d’ocupacions en el municipi, a més d’ajudar a crear cada any nous llocs de treball. D’aquesta manera, d’una banda, s’aconsegueix una millora de la qualitat de vida de totes les persones en situació de dependència. Per una altra, s’aconsegueix mantindre i crear ocupació.