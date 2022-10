Massamagrell finalitza la segona fase dels Pressupostos Participatius de 2022 amb 132 propostes de la ciutadania

Actualment es troben en la fase de l’estudi de la viabilitat i el 8 de novembre s’obrirà la fase de votació

Durant una primera fase que va concloure diumenge passat, els veïns i veïnes de Massamagrell, han pogut presentar les seues propostes per a millorar el poble en les diferents urnes instal·lades en els edificis municipals com l’Ajuntament, el Centre Cultural Joan Fuster i Ortells, Serveis Socials o l’Oficina Municipal del Barri de la Magdalena.

Les propostes també podien ser presentades telemàticament a través del portal de Participació Ciutadana “Massamagrell Participa”, i per a aquelles persones que necessitaven ajuda per a participar, un equip de professionals va oferir assistència en el mercat municipal durant dos matins.

Després de dues setmanes recollint propostes, aquest dilluns es va procedir a l’obertura de les urnes per al recompte dels butlletins, recollint així un total de 113 propostes, que sumades a les 19 presentades telemàticament, formen un total de 132. D’aquesta manera, des d’ara fins al 4 de novembre, s’ha posat en marxa la tercera fase, corresponent a l’estudi de la viabilitat tècnica de les propostes, on el Grup Tècnic de Valoració, format per persones funcionàries de l’Ajuntament, valoraran la viabilitat legal, tècnica i econòmica de cada proposta, així com la categorització en “despesa corrent” o “inversió”.

“Estem molt contents amb la participació d’enguany”, comenta Paco Gómez, alcalde de Massamagrell. Al que afig: “El 8 de novembre s’obrirà la votació ciutadana perquè la gent vote i decidisca quals de les propostes viables podrem realitzar. Aquesta quarta fase de votació ciutadana estarà activa fins al 15 de novembre, en el mateix portal de Participació Ciutadana “Massamagrell Participa”.

Raquel Gómez, regidora de Participació Ciutadana, ha explicat que “per a aquesta edició hi ha previstos 120.000 euros que es dividiran en 60.000 euros per a projectes d’inversions i 60.000 euros per a projectes de despeses corrents”.

Des del consistori afirmen que les propostes triades es realitzaran a partir de l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2023.