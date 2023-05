Más de 10 IES de la comarca han participat en aquesta jornada que tenia com a objectiu promoure 15 formacions professionals entre els adolescents i que comptava amb la presència d’empreses, LABORA, Pactem Nord o sindicats com a CCOO i UGT, entre altres entitats

L’Edifici de la joventut de Massamagrell ha acollit 15 formacions professionals amb motiu de la I Fira Comarcal d’FP de l’Horta Nord. Des de les 9.00 hores s’han celebrat multitud de tallers i activitats amb l’objectiu de presentar aquestes ofertes d’FP. Entre els adolescents i així orientar-los per al seu futur acadèmic i professional.

Durant tot el dia, més de 10 Instituts d’Educació Secundària han participat en aquestes sessions especialitzades per branques formatives. Com a activitats físiques i esportives, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme, imatge i so, administració i gestió, o sanitat, entre moltes altres.



A més, la jornada ha comptat amb la presència de diferents empreses. LABORA, Pactem Nord, sindicats com a CCOO i UGT, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, així com altres entitats.



En aquest sentit, cada FP ha organitzat tallers relacionats amb la seua àrea. Alguns d’aquests exemples són: l’FP d’Hostaleria i Turisme amb muntatges de taula i emplatats. l’FP d’Imatge i So amb tallers de ràdio o projecció de treballs 3D. l’FP de Serveis Socioculturals i a la Comunitat ha disposat un taller d’escriptura en braille; l’FP d’Informàtica i Comunicació amb el muntatge d’un ordinador.



Són algunes de les activitats que han tingut lloc a Massamagrell. Per a acostar als adolescents a les seues futures professions, així com despertar-los interés per altres opcions.



Aquesta jornada ha estat impulsada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través dels Consells Territorials d’FP de la Comunitat Valenciana, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Massamagrell.