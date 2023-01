Els alcaldes dels dos municipis s’han reunit aquest mateix matí, al costat de tècnics municipals, per a posar en comú actuacions i compartir informes

Els alcaldes de Massamagrell i de La Pobla de Farnals, Paco Gómez i Enric Palanca. S’han reunit aquest mateix matí de dimarts 17 de gener, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Massamagrell. Al costat de tècnics municipals dels respectius ajuntaments. L’objectiu d’aquesta trobada , dels alcaldes de Massamagrell i de La Pobla de Farnals.

Ha sigut posar en comú informes i futures actuacions en relació a la problemàtica de les filtracions d’aigua en soterranis i garatges. Les quals han patit algunes Comunitats de Propietaris de tots dos municipis.

Solució per a ajudar les persones afectades

Com a solució per a ajudar les persones afectades a reparar els desperfectes ocasionats en els seus habitatges. Tots dos municipis concediran subvencions per a poder sufragar les despeses generades per aquesta problemàtica.

Gómez, alcalde de Massamagrell, ha manifestat que aquest tema “és una cosa que ens preocupa i ens ocupa des que vam ser coneixedors. Aleshores estem treballant intentant posar solucions a un tema molt complicat de resoldre. Amb les ajudes que estem articulant, intentarem pal·liar les despeses ocasionades en les comunitats de veïns en l’adquisició de bombes extractores i accions d’impermeabilització dels edificis”.

D’altra banda, Palanca ha assenyalat que: “Finalment, i d’acord amb l’historiador Julio S. Badenes, s’ha posat en valor la neteja dels brolladors dels termes municipals. Les quals desemboquen en la mar com a agent natural de regulació del nivell dels aqüífers. L’abandó de l’horta i les construccions d’infraestructures de transport, sovint impermeables o mal conservades, contribueixen a un pitjor drenatge del terreny. Recuperar els brolladors pot contribuir a millorar la situació que es ve patint des del mes de març de l’any passat”.

Tècnics municipals també han sigut presents en aquesta reunió intercanviant diversa documentació i compartint informes dels treballs que s’estan realitzant actualment, per a avaluar al mateix temps una actuació de neteja i inspecció de séquies.