L’alumnat ha obsequiat amb plantes i ha informat sobre la cura de la salut

L’alumnat del Taller d’Ocupació Vaig moldre de Baix IX de Massamagrell ha eixit aquest matí al carrer per a donar a conéixer a la ciutadania tot l’aprés en els últims 12 mesos i els seus treballs duts a terme durant tot aquest any de formació.

Els alumnes i les alumnes, especialitzats en dues modalitats diferents, s’han situat a la porta de l’Ajuntament aprofitant l’afluència del mercat municipal que s’instal·la cada dimarts als carrers de voltant.

Aquells especialitzats en Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, han obsequiat als veïns i veïnes amb les plantes produïdes en el viver del Centre de Formació de la Magdalena. I els especialitzats en Atenció sociosanitària a persones en el domicili, han estat realitzant activitats relacionades amb la cura de la salut a totes les persones que s’han acostat fins allí.

Cada taller d’ocupació Vaig moldre de Baix es finança gràcies a la subvenció aconseguida per l’Ajuntament de Massamagrell procedent del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA.

“Per a aquesta novena edició ens van concedir un total de 480.412,80 euros”, explica l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez. “És molt important per al nostre equip continuar oferint oportunitats d’ocupació a la ciutadania, i ja estem en marxa amb el procés de selecció per a tres tallers més que començaran l’any que ve”, afig.

“Aquest taller és una oportunitat per a especialitzar-se i treballar en l’ofici al mateix temps, cosa que millora la inserció laboral de l’alumnat a l’hora de buscar treball, ja que han adquirit una mica d’experiència”, ressalta el regidor d’Ocupació, Edmundo Boria.

Aquesta edició finalitzarà abans d’acabar aquest any 2022, just quan començaran els tres nous tallers aconseguits: dos de jardineria i un d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, que ascendeixen a un valor de 754.063,20 euros entre tots ells.

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut 5 ofertes en la licitació del projecte de pacificació del trànsit en els entorns escolars del municipi ‘Camins escolars’. Aquesta iniciativa, promoguda per la regidoria d’Urbanisme i en col·laboració amb Educació, serà cofinançat per l’Ajuntament d’Alfafar i per la Diputació de València, amb una inversió de 708.000 euros.

La iniciativa cerca facilitar l’autonomia i la mobilitat sostenible de l’alumnat que ha d’acudir als centres educatius. El pla de Camins Escolars inclou actuacions en nou centres escolars del municipi, com són: Col·legi Vamar, Col·legi María Inmaculada, IES 25 d’Abril, CEIP Orba, Escola d’Infantil Rabisancho, CEIP la Fila, Centre Docent Guia (primària i secundària) i Remedios Montaner.

Els treballs que es realitzaran estan destinats a millorar l’accessibilitat en l’edificació educativa i en els espais públics. A més, es durà a terme una reurbanització i execució d’obres en vials i zones urbanes, amb l’objectiu de transformar els entorns en zones d’ús per als vianants.

D’altra banda, amb aquest projecte es modificaran i adaptaran voreres i altres elements urbans amb la finalitat de millorar les condicions d’accessibilitat als centres escolars.

Amb la iniciativa dels Camins Escolars es prioritzaran els recorreguts transeünts, s’alentirà el trànsit confrontant i es potenciaran els espais per als vianants i de reunió a l’entorn dels centres escolars. Així mateix, s’incrementarà el mobiliari urbà per a afavorir l’estada de la ciutadania en l’espai i s’adequarà la senyalització viària.

Amb aquest pla, l’Ajuntament d’Alfafar busca impulsar l’ús de l’espai públic per a adaptar-se a les necessitats de la comunitat educativa del municipi.