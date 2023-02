L’Ajuntament de Massamagrell ha organitzat per als pròxims dies una sèrie d’activitats relacionades amb el famós escriptor valencià Joan Fuster i Ortells. El mateix que dona nom al Centre Cultural del municipi.

La primera d’elles és l’exposició “Joan Fuster: una vida il·lustrada”. Que serà inaugurada demà, divendres 10 de febrer, a les 6 de la vesprada en el vestíbul del Centre Cultural. A la qual podrà accedir tota la ciutadania. Fins al dia 16, de dilluns a divendres en horari d’11 a 14 i de 18 a 20 hores.

També podran acudir aquells que ho desitgen al recital de David Vid. El dia 13 de febrer a les set de la vesprada, en l’espai escènic del Centre Cultural.

Finalment, “El tocadiscos de Joan Fuster” consisteix en una activitat dirigida principalment a l’alumnat de l’IES Massamagrell. Però també podran acudir les persones interessades que així ho manifesten en el Centre Cultural. Aquest recital se celebrarà el dia 14 a les 11.30 hores, també en el Centre Cultural de Massamagrell.

“El motiu fonamental d’aquestes tres activitats és que l’any passat va ser l’any Fuster declarat per l’AVL, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Se’ns va oferir la possibilitat d’allotjar l’exposició itinerant sobre Fuster. Llavors, al voltant de l’exposició, hem pensat de fer una sèrie d’activitats perquè la gent vinga a visitar-la. Per això hem organitzat el recital i el tocadiscos”, explica l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

“La realització d’aquestes activitats serveix com a oportunitat per a acostar-nos una mica més a la nostra cultura com a valencians i valencianes”, afig la regidora de cultura, Araceli Munera.

Des de l’Ajuntament de Massamagrell es convida i anima a tots els veïns i veïnes a acudir a aquestes activitats de lliure accés per a conéixer no sols la biografia de l’escriptor sinó també el valor de la llengua i la identitat valenciana.