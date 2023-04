Massamagrell organitza la segona escola “Música de Pasqua”

Aquesta iniciativa es desenvoluparà per als xiquets d’entre quatre i sis anys en l’Edifici de la Joventut.

L’Ajuntament de Massamagrell, en col·laboració amb la Unió Musical de Massamagrell. Ha organitzat per a aquesta setmana “Música de Pasqua”. Una iniciativa centrada en l‘aprenentatge de la música dirigida als xiquets i xiquetes d’entre quatre, cinc i sis anys.

Es tracta d’una escola de Pasqua formada exclusivament d’activitats i tallers musicals gratuïts que ha començat aquest 11 d’abril i s’estendrà fins divendres que ve 14 d’abril. L’activitat arrancarà cada dia en l’Edifici de la Joventut, en horari de 9.30 hores a 13.30 hores.

A més, aquesta edició comptarà amb 50 alumnes/as per dia, el doble que en la primera edició. Cal destacar que la primera escola de ‘Música de Pasqua’ es va celebrar en 2021 i va estar marcada per la crisi sanitària. No obstant això, la bona acceptació i el calendari festiu d’aquestes setmanes d’abril, ha permés que el consistori puga reprendre aquestes jornades.

A través d’aquesta iniciativa es promou que els més xicotets/as aprenguen de manera didàctica i divertida a tocar instruments musicals. Entren per primera vegada en contacte amb ells. D’aquesta manera poden descobrir la seua passió per la música cantant, ballant, coneixent diferents famílies d’instruments i fins i tot fabricar instruments propis amb material reciclat.