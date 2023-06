Massamagrell premiarà l’ús del valencià en el comerç local

El municipi ha rebut una subvenció de 3.200 euros per part de la Diputació de València per tercer any consecutiu

L’Ajuntament de Massamagrell ha sigut un dels municipis que ha rebut una subvenció de 3.200 euros per a premiar als comerços que fomenten l’ús de la llengua valenciana en els seus establiments.

Amb aquesta iniciativa, la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, premiarà aquells comerços locals que opten per la utilització del valencià en la seua retolació, senyalització interna, documentació administrativa, marxandatge o en la comunicació a través de les seues xarxes socials.

Per tercer any consecutiu, Massamagrell ha rebut aquesta dotació econòmica que reflecteix el gran nombre de comerços que atenen en valencià en el municipi. Amb aquesta quantitat es reconeixerà el treball que fan per a preservar la llengua.

D’aquesta manera, l’Ajuntament atorgarà els premis segons dos modalitats.

El Premi al comerç local per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés

El Premi al comerç local per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies.