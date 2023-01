Massamagrell present en FITUR per a promocionar la “Ruta del Grial”

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha acudit en representació del municipi per a posar-lo en valor

Massamagrell torna a ser present un any més en FITUR, la Fira Internacional del Turisme que va ser inaugurada ahir, dimecres 18 de gener, a Madrid, i continuarà fins al diumenge 22.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, va viatjar ahir fins allí i també romandrà durant tot el dia de hui. En representació del municipi, per a donar visibilitat i posar en valor al poble a través de la “Ruta del Grial “. També és allí Jesús Gimeno, regidor representant de l’Ajuntament en l’Associació Cultural del Camí del Sant Grial.

Encara que Massamagrell no compta amb estand propi. Gràcies a la Generalitat Valenciana la Ruta del Grial està promocionada en l’estand de la Comunitat Valenciana en l’àrea de Creaturisme Turisme Cultural. Ahir dimecres, a les 18.30 hores, va tindre lloc la presentació de la Guia de la Ruta en la Plaça Central de l’estand de la Comunitat Valenciana.

Massamagrell és una de les localitats que formen part de la Ruta del Grial,La qual passa per 18 municipis del territori i és un itinerari de peregrinació. És per això, que Massamagrell té una presència destacada en la fira i aprofitarà aquests dies per a promocionar la ruta. De la mà de la resta dels municipis per a així incentivar la seua realització.

Gómez ha volgut ressaltar la importància de potenciar i visibilitzar el fet de pertànyer a la Ruta del Grial. “El fet de formar part de la Ruta del Grial és una gran oportunitat per a Massamagrell. Ja que ens permet potenciar el nostre municipi quant a la seua gastronomia, cultura, patrimoni i festes”. “A més, en la realització de la Ruta es pot gaudir de la naturalesa en la marjal de Rafalell i Vistabella. Visitar l’Església Parroquial del segle XVIII, coneguda com la catedral de la comarca de l’Horta Nord, conéixer també l’obra pictòrica de l’artista Martínez Beneyto a la seua casa-museu, o passejar pel Convent Caputxí de Santa María Magdalena, que data de 1597”.

Després de diversos anys de restriccions a causa de la COVID, enguany FITUR està tenint un gran acolliment, amb participació rècord d’empreses de la Comunitat Valenciana. També s’espera un gran acolliment de gent, la qual cosa suposa una gran oportunitat per a Massamagrell.