Aquest Pla acull diverses iniciatives transversals en les quals els seus principis inspiradors seran la igualtat i la no discriminació

El divendres passat, a les 18.30 hores al pati del Centre Cultural Joan Fuster i Ortells de Massamagrell, l’alcalde del municipi i la regidora d’Igualtat, Paco Gómez i Araceli Munera, van presentar al seu veïnat l’III Pla Municipal d’Igualtat elaborat recentment. En la taula els acompanyava Rocío Raya, agent d’Igualtat i encarregada de la confecció d’aquest nou pla.

Aquest pla va ser aprovat en el ple ordinari del mes de març amb 16 vots a favor, els dels grups municipals PSOE (5), PP (4), Compromís (3), Ciutadans (2), Veïns (1) i Unides Podem (1), i un únic vot en contra de Vox.

Precedit per altres dos anteriors entre els períodes 2014-2017 i 2018-2021, aquest pla comprendrà accions per a desenvolupar des d’aquest 2022 fins a l’any 2025, en les quals els seus principis inspiradors seran la igualtat i la no discriminació; la perspectiva de gènere i transversalitat de les polítiques d’igualtat; la participació ciutadana; les accions positives per a eliminar discriminacions que encara persisteixen; i l’erradicació de la violència contra les dones.

Gómez va assenyalar que “aquest pla és el reflex de tot el treball en polítiques d’igualtat de l’Ajuntament, i també és un dels nostres projectes més ambiciosos per a transformar Massamagrell. Per a conéixer la realitat del poble i determinar les accions que comprén, s’han utilitzat tant dades estadístiques objectius i s’ha recaptat l’opinió de la ciutadania a través de qüestionaris i reunions”.

Munera va afegir que “les experiències anteriors ens han possibilitat fer un pas més i estructurar un pla d’acció innovador organitzat a través de projectes en lloc d’accions individuals, aconseguint així transversalizar el pla i aprofundir més en els temes a tractar”.

Massamagrell porta ja 8 anys implementant polítiques d’igualtat a través de plans, que sumats als 4 d’aquest seran 12 anys sent avantguarda en polítiques municipals d’igualtat. Aquest és un pla dissenyat per a poder adaptar-se al context, lliçó apresa per la crisi sanitària. Els projectes estan dissenyats per a poder donar-los contingut i continuïtat segons el context social del moment.

L’III Pla es pot consultar públicament en https://www.massamagrell.es/sites/www.massamagrell.es/files/plan%20DEFINITIVO%20APROBADO%20POR%20PLENO.pdf i estableix una programació per any amb un seguiment actiu del seu compliment.

