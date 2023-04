Massamagrell presenta la seua programació per a celebrar el Dia Internacional del Llibre

Les activitats començaran a partir del dilluns 17 d’abril i conclouran el 27 d’aquest mateix mes.



Amb motiu de fomentar l’amor per la lectura. Massamagrell ha organitzat una programació especial per al Dia Internacional del Llibre que se celebra el 23 d’abril. Les activitats començaran aquest mateix dilluns 17 d’abril amb el concurs de microrelats i s’estendrà fins al pròxim 27 d’abril.

L’IV Concurs Exprés de Microrelats de la Biblioteca Pública de Massamagrell serà el primer acte d’aquest programa. El 17 d’abril, exclusivament a través del Facebook. La gent podrà participar escrivint relats d’un màxim de 100 paraules en el post que puge la Biblioteca.



La següent activitat es desenvoluparà el 21 d’abril amb la tertúlia literària “Trencaràs la nit amb un crit” de David Orange a les 18.00 hores. Aquesta trobada es realitza amb la resta de biblioteques de la línia 3 de Metrovalencia. A més, per als més xicotets/as, s’ha organitzat una vesprada de contes amb ‘Paula et conta: M’agrada llegir’. El 26 d’abril en el Centre Cultural de Massamagrell a les 18.00 hores.

El programa finalitzarà el dijous 27 d’abril amb el lliurament de premis de l’IV Concurs Exprés de Microrelats. Tindrà lloc a la sala de llengües de la Biblioteca i els guanyadors/as procediran a llegir els seus microrelats i a continuació se’ls farà lliurament del guardó. No obstant això, tots aquells que acudisquen tindran el micròfon obert per a exposar els seus relats malgrat no haver estat entre els finalistes.

D’aquesta manera es pretén impulsar i fomentar els hàbits de lectura i escriptura entre els habitants del municipi amb motiu del Dia Internacional del Llibre.