Massamagrell rep a Ses Majestats els Reis Mags

La cavalcada començarà a les 17.30 h des de la plaça Immaculada del Barri de la Magdalena

m

Massamagrell ja està preparat per a celebrar el Dia dels Reis Mags i la seua tradicional cavalcada. Ses Majestats han sigut rebuts aquest mateix matí a l’Ajuntament per l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, i la regidora de Festes, Nina Sepúlveda.

Posteriorment han visitat les tres residències del municipi i han finalitzat el seu recorregut en el Centre Reina Sofia. On es trobaven les persones del col·lectiu Adisma, l’associació de persones amb discapacitat de Massamagrell.

Aquesta vesprada l’esperada cavalcada omplirà els carrers de Massamagrell amb personatges animats, espectacles, música i molt colorit. Començarà a les 17.30 hores des de la plaça Immaculada del Barri de la Magdalena i continuarà el seu recorregut pels carrers Bonavista, Sant Llorenç de Brindis, Rafelbunyol, Nàquera, València, Progrés, Major i Bisbe Amigó, fins arriba a la plaça de la Constitució.

“Durant el recorregut de la cavalcada, els patges i els Reis Mags no tiraran res. Però en finalitzar la cavalcada, una vegada els hàgem entregat les claus de Massamagrell i baixen del balcó de l’Ajuntament. Ses Majestats entregaran un detall a cada xiqueta o xiquet. Hi ha suficients unitats perquè cap xiqueta o xiquet es quede sense detall”, explica Gómez. “Hem pres aquesta decisió perquè l’any passat va funcionar molt bé”, afig l’alcalde.

Per a finalitzar, els Reis aniran a l’església per a fer l’adoració al xiquet Jesús. Després acabaran d’entregar els regals als xiquets i xiquetes inscrits prèviament a l’Ajuntament. Sepúlveda ha volgut assenyalar la importància de ser responsables: “Aquests actes sempre causen una gran il·lusió i expectació, però és important guardar i respectar les normes per a evitar cap incidència”.

En definitiva, s’espera que la cavalcada tinga un gran acolliment entre els veïns i veïnes i, sobretot, que aquesta aconseguisca transmetre la il·lusió d’aquesta data tan màgica als més xicotets i xicotetes.