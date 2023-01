L’Ajuntament de Massamagrell dona a conéixer el projecte Massamagrell Respon 2022

El consistori presenta a la ciutadania l’informe econòmic i pressupostari de l’any 2022. Acompanyat d’un breu vídeo resumeixen que presenta les dades d’una forma més visual i clara per a la ciutadania.



Amb això l’Ajuntament de Massamagrell pretén acostar a tot el veïnatge les dades del Pressupost Municipal de l’any 2022.

El projecte Massamagrell Respon de l’any 2022

Hui, l’Ajuntament de Massamagrell ha presentat el projecte Massamagrell Respon de l’any 2022. Es tracta de la publicació d’un informe econòmic i pressupostari que explica amb claredat a la ciutadania les diverses dades econòmiques del passat curs.

En el citat informe, les veïnes i els veïns de Massamagrell podran comprovar dades d’interés sobre com s’ha gestionat el pressupost municipal de 2022 (distribució dels ingressos i despeses). Quin és el valor efectiu dels béns municipals i el cost efectiu dels serveis públics municipals o com ha evolucionat el deute viu. La informació es presenta d’una manera visual, més comprensible per al conjunt de la ciutadania.

L’alcalde, Paco Gómez, ha destacat la bona gestió de l’equip de govern durant l’exercici econòmic. Que ha permés complir amb totes les metes previstes en el pressupost i la millora de serveis públics per a la ciutadania.

Compromís amb la transparència

“Durant aquest mandat hem treballat de manera constant per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, i els resultats són molt positius. Hem invertit en infraestructures, equipaments i serveis públics. També hem aconseguit acabar amb el deute municipal gràcies a una gestió rigorosa i eficient” assenyala l’alcalde de Massamagrell.

La regidora de Govern Obert, Obres Públiques i Sostenibilitat Ambiental, Raquel Gómez, ha destacat el compromís de l’equip de govern amb la transparència. “Des de l’Ajuntament estem convençuts que la transparència és fonamental per a afermar la confiança de la ciutadania en les institucions i per a la bona gestió dels recursos públics. El projecte Massamagrell Respon 2022 és una mostra més del nostre compromís amb la transparència, fent més accessible informació de difícil comprensió”.

L’informe complet del passat any es troba disponible en el Portal de Transparència de l’Ajuntament. A més, per a facilitar la comprensió d’aquest, s’ha elaborat un vídeo resumeixen de l’informe, disponible en les diferents xarxes socials del consistori.

L’equip de govern anima a la ciutadania a conéixer l’informe i a participar en el debat sobre la gestió econòmica i pressupostària de l’Ajuntament.