Els seus àmbits de gestió se centren en l’orientació laboral i tallers grupals. La formació per a l’ocupació, les ajudes municipals a la contractació i la posada en marxa d’esdeveniments com un Fòrum d’Ocupació.

L’ajuntament ha obert la convocatòria d’ajudes per a la contractació de persones desocupades de Massanassa amb la qual les empreses poden beneficiar-se amb fins a 4.500 euros.

L’Àrea d’Ocupació de Massanassa, a través de l’Agència de Desenvolupament Local i Innovació «Reforça Massanassa». Contínua la seua aposta i la seua línia de treball per facilitar la cerca d’ocupació a les persones desocupades de la localitat.

Dins de l’àmbit de l’ocupació, la gestió que realitza l’administració local pot dividir-se en quatre grans temes: l’orientació laboral i tallers grupals. La formació per a l’ocupació, les ajudes municipals a la contractació de persones desocupades, i l’organització del Fòrum d’Ocupació.

«Reforça Massanassa».

“Esta legislatura es caracteritza pel foment de l’ocupació i del comerç local, un treball que realitzem fortament des de Reforça Massanassa. Oferim ajudes municipals a empreses perquè contracten veïns i veïnes que estan sense treball. Així com posar a la disposició de la nostra població diferents vies per a facilitar que troben una ocupació. Amb cursos, tallers o, per exemple, aconseguint ofertes de treball per al nostre portal d’ocupació”, expressa l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

L’Ajuntament de Massanassa ha obert la convocatòria per a les ajudes a la contractació de persones desocupades amb les quals ajuda a les empreses que contracten persones de la localitat amb fins a 4.500 euros. Este termini estarà obert fins al 15 de novembre de 2023. Una interessant aposta de la institució amb l’objectiu d’ajudar al seu veïnat.

L’entitat local manté el servici d’orientació laboral individualitzat i de gestió del portal d’ocupació municipal. Esta plataforma és en línia i permet gestionar ofertes de treball, inscriure a les persones demandants d’ocupació i la prospecció laboral. En el portal, es troben diverses seccions dirigides tant a la persona demandant d’ocupació. Com a l’emprenedora i empresa perquè la ciutadania s’informe, s’assessore i consulte qüestions que desconeix. La pàgina web del Portal d’Ocupació de Massanassa és:

https://massanassa.portalemp.com/ Una aposta per facilitar l’ocupació de l’Ajuntament de Massanassa als seus veïns i veïnes i que. També, trasllada a una aplicació mòbil que es pot instal·lar en qualsevol dispositiu anomenada “Reforça Massanassa”.

Pla Anual Formatiu

D’altra banda, s’introdueix l’atenció en tallers grupals sobre aspectes relacionats amb l’orientació laboral en els quals es detecte major interés per part de les persones ateses. El primer taller, ha tractat sobre l’elaboració d’un currículum vitae i els principals aspectes a tindre en compte per a millorar les candidatures a ofertes segons les especificacions concretes d’esta.

Quant a la formació per a l’ocupació, al llarg del mes de febrer s’aprovarà el Pla Anual Formatiu dirigit a persones desocupades. En 2023, es mantindran els cursos que han tingut major èxit durant anteriors edicions, com és el cas del carnet de carretoner/a i la formació encaminada a adquirir competències relacionades amb magatzem i logística. S’introduiran novetats com el curs de manipulador d’aliments, el curs d’auxiliar de comerç i grans superfícies o de monitor/a de menjador escolar, ateses les necessitats plantejades per la població.

Fòrum d’Ocupació

Una dada destacada és que Massanassa tornarà a celebrar el Fòrum d’Ocupació, enguany en la seua segona edició. Donat el bon acolliment que va tindre la primera edició del fòrum “Som Talent Massanassa 2022”. L’ajuntament està preparant la seua segona edició, prevista per al 24 de març de 2023. L’esdeveniment serveix de punt de trobada entre persones demandants d’ocupació i empreses, realitzant-se una marató d’entrevistes al llarg del matí.

Les candidatures es gestionaran a través d’una pàgina web que s’activarà unes setmanes abans de la data i en el qual les empreses publicaran les seues ofertes. Les persones acudeixen amb una o diverses entrevistes agendades i seran ateses durant el mateix matí. Cal assenyalar que en 2022, este esdeveniment va suposar la contractació d’un total de 57 persones.