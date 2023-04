Massanassa acull unes noves jornades del Jove Impuls per a oferir orientació educativa i laboral als jóvens d’ESO, de batxillerat i del JOOP

L’activitat ha comptat amb la presència de 200 alumnes i s’ha desenvolupat a través de quatre espais informatius. Per a tractar l’educació formal i no formal, les eixides laborals i l’oferta educativa i formativa d’entitats col·laboradores de l’esdeveniment.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de l’Àrea de Joventut, ha tornat a realitzar el Jove Impuls. Unes jornades d’orientació d’educació formal i no formal dirigides a la població juvenil de tercer i quart d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat dels centres educatius de Massanassa. Així com als jóvens participants del programa Jove Oportunitat (JOOP).

El Jove Impuls s’ha celebrat ahir i hui en horari escolar en les instal·lacions de l’Auditori Municipal. Ha comptat amb quatre espais d’exposició. Perquè els jóvens s’informen sobre el sistema educatiu formal amb tres orientadors i sobre el sistema educatiu no formal amb l’equip tècnic del Centre d’Informació Juvenil de Massanassa.

Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

També, sobre orientació laboral amb un dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de Reforça Massanassa. Sobre l’oferta formativa i educativa amb diversos centres i entitats col·laboradores com Florida Universitària, ESAT, PAX, IES Clara Campoamor, Ciutat de l’Aprenent, Aula Campus o Altaviana.

Estes jornades han comptat amb la presència de 200 alumnes. Que han pogut conéixer i aprendre totes les opcions que tenen al seu abast per a continuar amb els seus estudis o encaminar el seu futur laboral i professional. Tot això, a través de xarrades orientatives en cada espai informatiu i una atenció personalitzada davant els interessos i necessitats individuals a cada jove. Així com davant la formulació de possibles dubtes.

“El Jove Impuls és una activitat essencial per a mostrar a la nostra joventut tot el ventall d’opcions que tenen disponibles i la gran oportunitat que tenen per a preparar-se i trobar l’eixida professional que desitgen”. Expressa l’alcalde de Massanassa, Paco Comes. “Esta orientació és fonamental per a intentar aclarir les idees que ronden el cap dels jóvens, i això ho fem constantment amb el CIJ i amb Reforça Massanassa perquè expliquen alternatives que tenim i oferim al nostre poble com el portal d’ocupació o accions formatives com a cursos de monitor de temps lliure, de comerç, els cursos de l’Aula Mentor, etcètera”, afirma l’alcalde.