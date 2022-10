L’ajuntament de Massanassa atorga per primera vegada les condecoracions al cos policial local, com a reconeixement per la seua labor durant l’any. Este acte es volia implantar fa dos anys, però va haver de postposar-se per la pandèmia.

El 2022 ha sigut la primera edició d’este acte, coincidint amb el dia de Sant Miquel, patró de la Policia Local. Es van atorgar condecoracions a diverses actuacions, com el desmantellament d’una xarxa de narcotràfic, o reconeixements a la carrera d’un policia pel seu retirament.