L’Ajuntament de Massanassa celebrarà el Dia del Comerç Local amb una programació d’activitats gratuïtes als establiments participants del municipi

Amb esta jornada, l’administració local pretén visibilitzar al comerç local per a sensibilitzar i conscienciar sobre la seua importància.

25 d’octubre ha sigut designat com el Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana per valorar al comerç de proximitat. Un sector que és garantia de tracte personalitzat i qualitat. A més, una economia basada en el comerç urbà, promou pràctiques amb un menor impacte mediambiental, menor generació de residus i la regeneració urbana.

L’Ajuntament de Massanassa, amb la col·laboració dels establiments i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Massanassa (ACEMASS), ha preparat una programació que durant tot el dia permetrà a la població disfrutar d’activitats en els mateixos comerços locals, sent totes les activitats de caràcter gratuït.

Per qüestions d’aforament, les activitats estan limitades a un nombre de places. Per este motiu, és necessari inscriure’s en les activitats en els establiments participants dies previs a l’activitat. Visita’ls, inscriu-te i no et quedes sense la teua plaça!

PROGRAMACIÓ:

D’11h a 12h: CLASSE DE DEFENSA PERSONAL al Club de Lucha de Massanassa (C/Font Cabilda, 6).

al Club de Lucha de Massanassa (C/Font Cabilda, 6). D’11h a 12h: T ALLER DE PERSONALITZACIÓ D’UNA PEÇA DE ROBA a Marga Piñeiro (C/Francesc de Vinatea, 12).

a Marga Piñeiro (C/Francesc de Vinatea, 12). De 12h a 13h: XARRADA SOBRE ALTERACIONS DE LA VISIÓ I PRESA DE TENSIÓ OCULAR a Sonia Muñoz Óptica (Av. Josep Alba i Alba, 12).

a Sonia Muñoz Óptica (Av. Josep Alba i Alba, 12). De 17h a 18h: TALLER DE DECORACIÓ DE CUPCAKES a Las Tartas de Mery (Pl. País Valencià, 2).

a Las Tartas de Mery (Pl. País Valencià, 2). De 18h a 19h: DEGUSTACIÓ DE MELMELADES CASOLANES a La Huerta de Su (Pl. Canal de Navarrés, 1).

a La Huerta de Su (Pl. Canal de Navarrés, 1). De 19h a 20h: DEGUSTACIÓ DE VINS I FORMATGES a Lios Restaurant (C/Partida del Divendres, 18).

a Lios Restaurant (C/Partida del Divendres, 18). De 18h a 20h: ESPECTACLE DE BATUKADA INFORMATIVA SOBRE CONSUM RESPONSABLE I DE PROXIMITAT. (Pl. Parc Camp de Túria)

