Torna la caminada i la carrera 5K per la igualtat de Massanassa en la seua tercera edició el dissabte 9 de març pel matí.

L’Ajuntament de Massanassa ha programat unes jornades per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, amb l’organització de diversos actes i activitats dirigides a tota la població sota el lema “Dones per la Pau”.

Un lema que està a l’ordre del dia a nivell mundial i que pretén donar visibilitat a les dones, al costat de les seues criatures, com a principals víctimes en qualsevol territori en conflicte i com a bandereres i símbols de Pau a tot el món.

“Com cada any, les jornades del 8M de Massanassa mostren la col·laboració i participació entre els servicis municipals, els centres educatius i les associacions locals com són les Dones Progressistes, les Ames de Casa Tyrius, el Grup de Danses Gent Gran i l’Associació UDP La Plaça, per a posar en valor el paper de la dona en la societat i la igualtat d’oportunitats”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Les jornades “Dones per la Pau” de Massanassa tindran lloc de l’1 al 9 de març.

Programa d’activitats

El divendres 1 de març, tindrà lloc l’activitat “Taller 8M, Expressió i Cant”, dirigit per l’actriu, cantant i docent Empar Capilla. Una activitat intergeneracional proposta per a jóvens i adolescents a partir dels 12 anys d’edat i dones adultes sense límit d’edat, on aprendran a empoderar-se a través del cant i la poesia, i descobrir el poder de la comunicació. Serà a l’Espai Jove en horari de 17:00h a 20:00h, amb inscripció prèvia a través del telèfon 96 125 07 39 o el telèfon 666 031 834.

El dilluns 4 de març a les 17:30h, el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal tornarà amb una nova sessió per la igualtat amb el llibre “L’instant abans de l’impacte”, de Glòria de Castro.

L’acte d’inauguració serà el dijous 7 de març a les 18:30h a l’Auditori Municipal, amb la presentació de les jornades 8M “Dones per la Pau”, l’actuació de balls valencians del Grup de Danses Gent Gran de Massanassa i la xarrada “Situació de les Dones en territoris de conflicte”, a càrrec de representants de la Secció de Dones d’Amnistia Internacional.

El divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a les 11:00h, la Plaça de les Escoles Velles prendrà la veu de l’alumnat de secundària dels centres educatius IES Massanassa i del Colegio San José y San Andrés, acompanyats dels corresponsals juvenils, que realitzaren una activitat conjunta per a visibilitzar el paper de la dona en la societat “Amb veu de Dona”. Seguidament, es procedirà a la lectura del Manifest del 8M per la corporació municipal. A més, se situarà un punt de sensibilització municipal en la mateixa plaça.

L’alumnat dels centres educatius d’infantil i primària, CEP Lluís Vives, EI Ausiàs March i el Colegio San José y San Andrés, també participarà amb activitats escolars que busquen sensibilitzar i conscienciar als més xicotets sobre la importància de la dona en tots els àmbits de la vida.

A la vesprada, a les 19:00h, tindrà lloc la manifestació pel Dia Internacional de la Dona a València, per al que s’habilitarà un punt de trobada a les 18:30h en l’estació de tren de Massanassa per a totes aquelles persones que desitgen assistir de manera conjunta.

Per a finalitzar les jornades del 8M de Massanassa, la localitat de l’Horta Sud torna amb la seua aclamada caminada i carrera 5K “Massanassa per la Igualtat” el dissabte 9 de març en la seua tercera edició que, cada any, acull prop de 500 persones per a caminar i córrer per la igualtat. Un esdeveniment de caràcter solidari, la recaptació de donatius del qual anirà destinada a l’Associació Solidària Flascó d’Alabastre (ASFA) que treballa per l’atenció de dones en situació de prostitució, explotació sexual i exclusió social.

A les 11:00h, tindrà inici la caminada de 2.500 metres en recorregut urbà i amb sòl totalment asfaltat. A les 12:00h, es donarà el tret d’eixida a la carrera 5K, un recorregut de 5.000 metres en sòl asfaltat i que comptarà amb un lliurament de trofeus i premis per a consumir en el comerç local per a les tres primeres corredores i tres primers corredors a arribar a la línia de meta.

Les inscripcions per a l’esdeveniment finalitzaran el 6 de març a les 14:00h a través del següent enllaç: https://www.mychip.es/e/5k-massanassa-per-la-igualtat-2024

Pel que respecta a actes emmarcats dins de la commemoració del Dia Internacional de la Dona organitzats per les associacions locals de dones, el dimecres 6 de març a les 14:00h en el Poliesportiu Municipal, tindrà lloc un menjar organitzat per l’Associació d’Ames de Casa Tyrius i, el dijous 7 de març, l’Associació de Dones Progressistes de Massanassa realitzarà el seu tradicional sopar després de l’acte de presentació de les jornades al Restaurant Alhambra de la localitat.

Amb tot, l‘Ajuntament de Massanassa convida a tota la població a participar en els actes programats amb l’objectiu de fomentar i sensibilitzar a la ciutadania en l’àmbit de la igualtat.

Una línia de treball que realitza l’administració local i que pot reflectir-se en un últim assoliment destacat a través del premi rebut per bones pràctiques contra la violència de gènere, atorgat per la FEMP i el Ministeri d’Igualtat el desembre passat de 2023, pel servici municipal d’atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere. Un servici que millora la qualitat de vida de les dones usuàries afavorint la seua independència i autoempoderament.