Massanassa commemorarà el Dia Internacional de la Dona amb diversos actes dirigits a tota la població

L’inici de les jornades serà este dijous 2 de març a l’Auditori Salvador Seguí . Amb la presentació oficial del Pla d’Igualtat Municipal, l’actuació del Grup de Danses Gent Gran i l’obra teatral “Entre Dones”.

. Torna la caminada i la carrera 5K per la igualtat de Massanassa en la seua segona edició este dissabte 4 de març.

L’Ajuntament de Massanassa ha programat unes jornades per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Amb l’organització de diversos actes i activitats dirigides a tota la població, i també en específic a la població infantil i adolescent de la localitat.

“Hem treballat de manera transversal amb les diferents àrees de l’Ajuntament com els Servicis Socials, Joventut, Educació, Esports o Cultura. Per a oferir un programa complet a la nostra població i que, a més, compta amb la participació d’entitats locals com són les Dones Progressistes, les Ames de Casa Tyrius i el Grup de Danses Gent Gran. Així com amb centres educatius del nostre poble”, expressa l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

L’acte d’inauguració tindrà lloc este dijous 2 de març a les 18h a l’Auditori Municipal Salvador Seguí amb la presentació oficial del Pla d’Igualtat Municipal (2022-2025). Amb posterior actuació de l’Associació Grup de Danses Gent Gran de Massanassa i inici de l’obra teatral “Entre Dones” a les 19:30h.

Caminada i carrera 5K

El dissabte 4 de març, Massanassa torna a acollir la caminada i carrera 5K per la igualtat en la seua segona edició. A les 11h, tindrà inici la caminada de 2.500 metres en recorregut urbà i amb sòl totalment asfaltat. A les 12h, es donarà el tret d’eixida a la carrera 5K. Un recorregut de 5.000 metres en sòl asfaltat i que comptarà amb una entrega de trofeus i premis per a consumir en el comerç local. Per a les tres primeres corredores i tres primers corredors a arribar a la línia de meta. A més, tots els donatius recaptats durant el moment de la inscripció i el punt informatiu durant la jornada aniran destinats a l’Associació Por Ti Mujer, que lluita contra la violència de gènere.

El diumenge 5 de març a les 13h en la Plaça de les Escoles Velles, l’Associació Dones Progressistes de Massanassa. Ha organitzat un acte de solidaritat en suport a les dones iranianes.

Li segueix el dilluns 6 de març a les 18h en l’Espai Jove l’activitat “Sembrant amor”. Dirigida a xiquets i xiquetes de 2 a 10 anys i les seues famílies on, a través de diferents espais de joc, aprendran i commemoraran el Dia Internacional de la Dona.

Taller “Ni Romeus ni Julietes” per a la població jove

El dimarts 7 de març a les 18h, la població adolescent pot acostar-se a l’Espai Jove per a unir-se al taller “Ni Romeus ni Julietes”. On es realitzarà l’activitat “El paper de la dona jove en la història a través de diferents cultures”. Així com el taller d’elaboració de banderes tibetanes “Prayer Flags”.

El dimecres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a les 11h en la Plaça de les Escoles Velles, els centres educatius IES Massanassa i el Colegio San José y San Andrés. Al costat dels usuaris/es de l’Espai Jove, duran a terme l’acte “Heroïnes anònimes”. A més, se situarà un punt de sensibilització municipal en la mateixa plaça.

Al seu torn, a les 11:30h del mateix dia en l’Avinguda Josep Alba i Alba, l’Associació Dones Progressistes de Massanassa establirà un punt informatiu al costat de la porta d’entrada de Mercadona. A les 14h en el Poliesportiu Municipal, serà el dinar organitzat per l’Associació d’Ames de Casa Tyrius. I, a les 18:30h en l’estació de tren de Massanassa. Es farà un punt de trobada per a assistir de manera conjunta a la manifestació del 8M de València.

Projecció del documental “El treball i les dones”

El dijous 9 de març a les 18:30h a l’Auditori Municipal Salvador Seguí, es projectarà el documental “El treball i les dones”. Que comptarà amb la participació de l’autora Carmen Agulló, professora titular de Teoria i Història de l’Educació en la Universitat de València. En finalitzar, hi haurà una sessió de col·loqui entre el públic assistent i l’autora.

Per a finalitzar, el dimarts 21 de març a les 18h a la Biblioteca Pública de Massanassa, tindrà inici una nova sessió del Club de Lectura Municipal per a comentar el llibre “Fadrines”. En una ocasió especial ja que es comptarà amb la presència de les autores, Raquel Ferrero i Clara Colomina. El Club de Lectura de Massanassa està obert a tota la població que desitge assistir, per a compartir la passió per la lectura al costat d’altres veïns i veïnes del poble. Es reuneix una vegada al mes en horari de vesprades a la biblioteca de la localitat.