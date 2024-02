Massanassa constitueix la Comissió Ètica de Benestar Animal

Amb l’objectiu de donar veu a les entitats i col·lectius que treballen en les colònies felines, donar a conéixer les iniciatives que es duen a terme des de la regidoria de Benestar Animal i recaptar propostes per a la seua millora.

El projecte de control i gestió ètica de les colònies felines de Massanassa, pioner a la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de la regidoria de Benestar Animal. Ha constituït la Comissió Ètica de Benestar Animal de Massanassa dilluns passat 29 de gener en el Saló de Plens del consistori. Amb l’objectiu de donar veu a les entitats i col·lectius que treballen en les colònies felines, donar a conéixer les iniciatives que es duen a terme des de la regidoria de Benestar Animal i recaptar propostes per a la seua millora.

La present comissió està conformada per representants de la corporació municipal, en concret, de l’alcalde, Paco Comes; de la regidora de Benestar Animal, Patricia Piqueres; de Samuel Boix, regidor del PSOE; i de José Luís Lizana, regidor de Per Massanassa Acord per Guanyar. També, per tres persones que representen la labor de les colònies felines de la localitat, Inma Ponce, Susana Talavera i Puri Padilla, i l’associació animalista local, Orejotas Felices. Al seu torn, per representants tècnics de l’Ajuntament de Massanassa.

En esta primera reunió, es va procedir a donar compte de l’estat d’execució del projecte de colònies felines que està duent a terme l’ajuntament i a aprovar el protocol d’actuació associat al Pla de Control i Gestió Ètica de les Colònies Felines Urbanes del municipi.

Un projecte que és pioner a la Comunitat Valenciana, després de l’aprovació de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, i que conjumina l’objectiu de millorar el benestar animal i la seua protecció amb el de fomentar la salut pública.

En què es basa este projecte?

A disposar d’un adequat protocol d’actuació en les colònies felines, en termes de condicions òptimes en els punts d’alimentació, d’esterilització, de desparasitació i vacunació, així com de control de l’estat sanitari de les colònies.

De fet, l’Ajuntament de Massanassa, juntament amb les 28 persones col·laboradores dels 15 punts d’alimentació, la Policia Local i les clíniques veterinàries de la localitat, han aconseguit esterilitzar a un 60 % de la totalitat de gats de carrer en quatre mesos, pretenent aconseguir un 90 % durant el primer trimestre de l’any.

Adequació d’un refugi que s’està construint en el Poliesportiu Municipal

A més, queda molt poc perquè l’administració local finalitze l’adequació d’un refugi que s’està construint en el Poliesportiu Municipal per a situar a aquells gats que necessiten d’un procés de recuperació o d’un espai temporal al no poder estar en el seu hàbitat habitual.

I com no, dins del projecte també cap lloc per a la formació, on l’ajuntament va fer entrega d’un manual formatiu sobre bones pràctiques en la gestió de colònies felines a totes les persones voluntàries, amb l’objectiu d’estendre el major coneixement possible sobre les poblacions de gats comunitaris en relació amb les bones pràctiques que han d’aplicar-se en la seua gestió. Un curs que desenvolupa el mètode CER (captura, esterilització i retorn) per a garantir la normativa de salut, protecció i benestar animal.

Persones autoritzades en els punts d’alimentació

L’Ajuntament de Massanassa incideix en què només poden alimentar als gats les persones col·laboradores del projecte en els corresponents punts d’alimentació instal·lats. Recordant que es tracta d’una acció prohibida per a qualsevol persona no autoritzada.

Col·laborar com a casa d’acolliment o família adoptiva

De la mateixa manera, l’entitat local anima a participar a les persones que desitgen en esta iniciativa, així com ser casa d’acolliment o família adoptiva. Per a això, es pot escriure al següent correu electrònic d’informació i inscripció: colonies.felines@massanassa.es

Subvenció del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

El present projecte està emmarcat dins d’una subvenció destinada al control poblacional de colònies felines del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030,