Massanassa convoca les ajudes a noves activitats que s’inicien en el municipi

Amb l’objectiu de fer costat a les persones autònomes que posen en marxa un negoci en la localitat. Amb ajudes que poden aconseguir fins als 2.500 euros. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 15 d’octubre de 2024.

Un any més l’Ajuntament de Massanassa continuarà fent costat a les persones autònomes que posen en marxa un negoci a Massanassa amb les ajudes a noves activitats. Estes ajudes, que es remunten a l’any 2016, donen suport a les activitats que s’inicien en el municipi en els seus primers mesos d’activitat. L’any passat, van suposar un total de més 11.000 euros.

En l’actualitat, existeixen dos línies d’ajudes per a les persones que inicien una activitat a Massanassa en diferents moments del cicle de vida del seu projecte, la línia “Inicia Massanassa” i la línia “Consolida Massanassa”, que es concedeixen quan el negoci compleix 6 mesos i un any respectivament.

“Des de l’Ajuntament i Reforça Massanassa treballem activament pels nostres comerços i empreses i, dins d’eixa labor, és essencial facilitar-li a les persones que vulguen iniciar una activitat a Massanassa, un suport econòmic perquè puguen dur-lo a terme.

Amb les ajudes a noves activitats oferim fins a 2.500 euros en aquelles situacions on es complisquen tots els requisits”. Expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. A més, destaca que també existeixen les ajudes a la contractació de persones desocupades, que poden arribar fins als 4.500 euros, i les ajudes a la innovació comercial que es convocaran en els pròxims mesos.

La primera d’elles, “Inicia Massanassa”, serveix de suport a les activitats de nova creació. Esta ajuda es podrà sol·licitar transcorreguts 6 mesos de l’alta de l’activitat, per un import màxim de 1.500 euros. Quant a la línia “Consolida Massanassa”, s’ofereix com a suport al manteniment d’activitats en fase de consolidació amb ajudes per a activitats que complisquen 1 any des del seu inici. Esta ajuda es podrà sol·licitar una vegada haja transcorregut 12 mesos des de l’alta en a l’activitat, per un import màxim de 1.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 15 d’octubre de 2024 i podrà ser presentada per aquelles activitats que complisquen els 6 mesos o l’any des del seu inici entre l’1 de novembre de 2023 i el 15 d’octubre de 2024.